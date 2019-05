Rugbyrama : En mêlée, comment expliquez-vous que vous dominiez largement en première période et qu’en seconde cela se rééquilibre un peu ?

Virgile Lacombe : En deuxième mi-temps, les mêlées ont été beaucoup moins jouées. Elles sont allées au sol, l’arbitre a sifflé avant que le ballon soit introduit pour une équipe qui pousse avant. Je pense que c’est ça qui a un peu nivelé la chose.

Alors que Grenoble est réputée dans ce secteur, avez-vous été surpris de dominer autant ?

V.L. : Surpris, non. Je ne suis jamais surpris quand on domine une mêlée. On avait travaillé toute la semaine pour essayer d’être efficaces dans ce domaine. C’est une bonne chose. Après, je pense qu’on a un peu manqué de patience en première mi-temps parce qu’on n’est pas beaucoup récompensés par l’arbitre sur cette phase. C’est bien parce qu’on est dans l’avancée mais je pense qu’on peut laisser le ballon un peu plus longtemps dans la mêlée pour récupérer des pénalités.

" Le fait de recevoir, ce n'est pas toujours un avantage "

Vous affronterez Montpellier samedi en barrage. C’est une équipe qui arrive très forme…

V.L. : Oui très en forme et qui a aussi beaucoup lutté pour se qualifier. De toute manière, quelle que soit l’équipe, ça va être compliqué c’est sûr. Le fait de recevoir, ce n’est pas toujours un avantage. On l’a vu sur les dernières saisons. On va récupérer déjà pour les joueurs qui ont joué contre Grenoble et puis on va commencer à bosser sur Montpellier et sur notre jeu pour être prêts samedi.

Montpellier dispose d’un très gros pack. Qu’est-ce que cela vous inspire ?

V.L. : Aujourd’hui, je pense que pour se hisser dans le top 6 il faut avoir une grosse mêlée et une grosse touche. Nous, on a eu un peu des hauts et des bas en mêlée mais sur la fin de saison on commence à retrouver nos repères. En touche ça a toujours été plutôt stable. Ça va être un bon moyen de s’étalonner face à Montpellier.

" La saison dernière, on n’était peut-être pas trop préparés à aller chercher un deuxième exploit "

Avez-vous une revanche à prendre par rapport à la demi-finale perdue la saison dernière face à cet adversaire ?

V.L. : C’est une saison différente. Je ne pense pas qu’on se prépare en disant : ‘il y a une grosse revanche suite à la défaite en demi-finale’. Je pense que l’an dernier si on passe à travers, c’est peut-être qu’on a pris le match nul à Toulon comme un exploit entre guillemets et on n’était peut-être pas trop préparés à aller chercher un deuxième exploit derrière. Aujourd’hui, on avance petit à petit. Par rapport à la saison dernière, on reçoit le barrage. Maintenant, c’est un match de phases finales. Il faut gagner pour qu’après on continue à avancer et peut-être si on passe, gagner une demie et aller au stade de France.