Du côté de l'effectif professionnel, le troisième ligne centre néo-zélandais Fritz Lee (32 ans) a étendu son contrat jusqu'en 2023. Présent chez les Jaunards depuis 2013, Lee s'est imposé comme une pièce maîtresse dans le pack auvergnat. Trois autres joueurs ont eux prolongé jusqu'en 2024, il s'agit du deuxième ligne Paul Jedrasiak (27 ans) et des deux centres George Moala (30 ans) et Jean-Pascal Barraque (29 ans). Ce dernier, qui été arrivé en tant que joker médiacal semble avoir donné satisfaction à un staff qui mise donc sur le long terme avec l'ancien septiste. "Depuis son arrivée, nous avons pu nous rendre compte de son talent mais aussi de son investissement et de l’envie qu’il dégage" a indiqué Franck Azéma

Enfin, deux jeunes ont donc signé leur premier contrat pro. Il s'agit d'abord du pilier Daniel Bibi Biziwu (19 ans) que l'on a vu à plusieurs reprises en Top 14 avec quatre feuilles de match. Enfin, c'est le talonneur de 18 ans Benjamin Boudou qui a prolongé son aventure au sein de la maison clermontoise. Les deux espoirs ont signé pour deux ans plus un année en pro.