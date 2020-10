Communiqué du club :

"Le contrat de Seta se terminant à la fin de la saison, nous avons décidé de le libérer de manière anticipée en répondant favorablement à la demande de son prochain club, situé au Japon. Il quittera donc l’UBB à la fin du mois d’octobre. Il s’agit là d'un choix de raison, compte tenu des difficultés financières que connaît le club dans la crise actuelle, bien plus qu’un choix de cœur. Seta est en effet non seulement le très bon joueur que l'on connaît mais aussi un garçon attachant et apprécié de tous. Nous lui adressons un grand merci pour ces deux saisons passées ensemble, et lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière".