Top 14 - Union Bordeaux-Bègles : ne pas tomber dans la gueule du loup

Après la parenthèse du Challenge, l'UBB retrouve le Top 14 avec un match face au LOU qui peut relancer l'équipe girondine dans sa conquête des accessits aux phases finales. L'Union retrouve ainsi une équipe qui pratique un jeu similaire à celui prôné par Rory Teague : celui d'un jeu de pression au pied. L'Union a cette année, changé avec cette nouvelle capacité à récupérer des opportunités par un jeu au pied, exécuté par Baptiste Serin ou Brock James. La dernière illustration en date ? Ce placage parfait de Semi Radradra sur Farnoux dans les 22 m de l'USAP, suite à une belle quille montée par Serin. Résultat ? Pénaltouche et essai de Poirot après quelques temps de jeu. L'arme est efficace.

L'Union sait aussi faire preuve d'adaptation quand elle tient le ballon, lancer des offensives au large depuis quelques matchs, mais pêche par une maladresse dans les zones de marques, assez criante lors du dernier match de Challenge Cup. Et à l'aube de recevoir le Lou, l'équipe girondine doit s'attendre à retrouver sa sœur jumelle dans ce domaine. Le LOU a ainsi dominé sur son terrain le Racing en réussissant à cantonner son adversaire dans son camp, durant toute une mi-temps. Premier artilleur, Lionel Beauxis, avait réussi un sans-faute, avec aussi une passe décisive dans la construction du seul essai lyonnais.

Pied contre pied ?

Alors ce match entre prétendants au top 6 en fin de saison, se résumera t-il à un duel entre James et Beauxis ou James et Wisniewski. Pas sûr, car les deux équipes ont d'autres cartes en jeu. L'Union si elle est en perte de vitesse au niveau défensif (3 essais encaissés à Grenoble, Sale et 2 essais contre l'USAP) avait produit deux performances majeures contre Clermont et contre La Rochelle à domicile. Or la défense, c'est aussi le dada rhodanien avec une belle résistance contre Cardiff ou bien ces 117 plaquages à 96 % de réussite contre le Racing. On peut comparer avec les 216 infligés par l'UBB aux Rochelais dernièrement.

Top 14 - Lionel Beauxis (Lyon) et Brock James (Bordeaux) seront sûrement une clé du match de dimancheIcon Sport

Puis, il y a la conquête avec un secteur de la touche sur lequel Julien Puricelli règne en maître, le jeu au sol. Les performances de l'Union n'ont pas cette stabilité. Tour à tour, le staff de Rory Teague a su corriger quelques détails en mêlée et en touche, mais a surtout su mobiliser le groupe pour les confrontations à domiciles contre des équipes du haut du tableau. Cette capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous, à mettre de l'intensité comme dans cette extraordinaire première mi-temps contre La Rochelle, pourrait bien être ce qui différencie ces frères jumeaux de jeu.