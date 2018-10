Top 14 - Une orgie de jeu et le Racing 92 regagne à la maison

Pour ses retrouvailles avec le Top 14, le Racing 92 a accueilli une Section Paloise venue pour jouer tous les ballons. Du coup, le match a été complètement débridé avec déjà cinq essais à la pause (24-14), un doublé de Daubagna (2e, 15e) pour Pau et trois essais de Chat (17e), Joseph (23e) et Volavola (37e) pour les Franciliens.

Comme en première période, la deuxième a été très aérée avec cinq nouvelles réalisations, trois pour les Ciel et Blanc (Vakatawa 55e et doublé de Imhoff 62e, 78e) et deux pour les Palois (Bouchet 48e, Nicot 66e). Le Racing 92 n’a pas marqué le bonus offensif mais a retrouvé la victoire en championnat après le revers ici même face au LOU avant la coupure européenne. Pau aurait mérité un bonus défensif vu le beau visage montré loin du Hameau.

C’était le match de la peur pour le Racing 92. Pas sur le plan comptable mais parce qu’Halloween approche et tout le monde était déguisé en tribune à la Paris La Défense Arena. Bon, en réalité, les Franciliens ont un peu tremblé dans le premier quart d’heure avec une entame éclair des Béarnais qui ont vite pris le score avant que la machine ciel et blanche ne se mette en route. Décousue ou complètement folle, cette partie indoor n’a pas été une ode aux plaquages réussis mais un chassé croisé d’essais. Un régal pour les yeux et un scénario plutôt similaire sur les deux périodes. Les joueurs du duo Travers-Labit ont d’abord tendu la joue pour ensuite réagir avec les gros bras face à une formation paloise libérée loin de ses bases.

Top 14 - Ben Thomas Volavola (Racing) contre PauIcon Sport

La Section n’a pas abdiqué

Les joueurs de Simon Mannix n’ont toujours pas réussi à faire tomber un « gros » de ce championnat mais ont crânement osé ce samedi soir et pendant 80 minutes. Un jeu de mouvement permanent et des essais marqués, ce qui a certainement plu au technicien néo-zélandais à l’image de la réception du Stade Français la semaine dernière en Challenge Cup. Pourtant, il a fallu batailler face à une solide défense francilienne et surtout composer avec plusieurs blessures dans la ligne de trois-quart (commotion pour Slade, probable déchirure à la cuisse pour Hastoy et une cheville mal en point pour Daubagna…).

Bref, le score est lourd pour la Section vu la physionomie du match et un bonus défensif aurait été mérité pour la débauche d’énergie offensive mais c’est certain que cette persévérance va payer à un moment de la saison. On se demandait s’il y avait eu un déclic pour les Franciliens après la large victoire face à l’Ulster. Ok pour l'orgie de jeu mais pour la maîtrise, on repassera car les Racingmen ont vraiment alterné le bon et le moins bon ce samedi (quatre essais encaissés, un carton jaune et cinq touches perdues…). Mais malgré un bonus offensif manqué d’un poil, l’essentiel est là pour les Ciel et Blanc qui enchaînent un troisième succès de suite toutes compétitions confondues (48-28).

C’est même une bonne opération au classement car ils sont provisoirement quatrièmes. De quoi se remettre la tête à l’endroit en championnat (et à domicile) après le non-match contre les Lyonnais même s'il faudra plus de sérénité la semaine prochaine sur la pelouse de l’autre ogre, Montpellier.