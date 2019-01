Top 14 - Une défense de fer et revoilà le CO !

Le champion de France en titre retrouve des couleurs. Après trois défaites consécutives en championnat, Castres a profité d'un voyage au Stade des Alpes pour se remettre la tête à l'endroit (6-16). Bien plus fringants en début de match, les hommes de Christophe Urios ont ensuite sorti les barbelés pour étouffer les assauts isérois et signer leur 4e succès à l'extérieur. Même à 15 contre 14, à chaque fin de mi-temps, le FCG s'est cassé les dents contre la muraille adverse. Même pas de bonus défensif. Mauvaise opération pour Grenoble, dans l'optique du maintien.

Le CO a l'habitude de bien voyager en Isère. Et l'a encore prouvé, en cette 14e journée de TOP 14. Le bilan du club tarnais en sept déplacements à Grenoble, jusqu'ici ? Deux victoires, un match nul et trois bonus défensifs ! Il convient d'ajouter, désormais, un troisième succès. Sûrement pas le plus spectaculaire, certes. Mais les amateurs de défense acharnée ont trouvé leur bonheur, sur la pelouse du Stade des Alpes. Une pelouse complètement gelée quelques heures auparavant, et rendue impraticable pour le match de Coupe de France de Football entre Grenoble et Strasbourg, finalement reporté hier soir.

Un contre assassin pour commencer 2019

Bichonné toute la nuit pour permettre la tenue du duel entre le promu de Pro D2 et le champion de France en titre de TOP 14, le terrain a très vite servi de rampe de lancement...à un talonneur ! Marc-Antoine Rallier, qui a déjà eu l'occasion de faire admirer sa pointe de vitesse par le passé, n'a attendu que 4 minutes pour planter un essai de 60m, en contre. Son interception d'une passe de Mathieu Ugalde a laissé la défense du FCG de marbre. Le pied d'Urdapilleta a ensuite permis aux siens de mener 13-0. Et c'est à peu près tout, offensivement, côté CO.

Car c'est en défendant quasiment à la perfection que les Tarnais ont retrouvé le goût de la victoire. Malgré de nombreuses fautes, et deux cartons jaunes (40e+5, 78e), Castres a bombé le torse devant sa ligne. Au point d'écœurer une équipe de Grenoble qui n'a cessé de pousser. La fin de la première période en est la parfaite illustration. Après nombre de mêlées à 5m de l'en-but castrais et sept minutes d'effort après la sirène, le FCG a dû se résoudre à tirer au but pour déverrouiller son compteur. En fin de match, l'essai du bonus défensif, si précieux dans la course au maintien, n'est jamais venu. La faute encore à un rideau infranchissable. Castres reprend son envol, avec ses fondations en béton.