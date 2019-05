Contre la lanterne rouge catalane, les Stadistes ont d'abord excellé avant de baisser de rythme. Après trois essais très rapides de Richie Arnold (4e), Iosefa Tekori (12e) et Thomas Ramos (18e), les joueurs d'Ugo Mola ont joué à la "baballe" et ont multiplié les approximations et les mauvais choix. Mais après un passage au vestiaires visiblement salutaire, comme la semaine passée à Bordeaux-Bègles, Toulouse a poursuivi son récital dans le deuxième acte. La défense des Sang et Or a cédé à quatre nouvelles reprises face aux assauts adverses.

François Cros (42e), Arthur Bonneval (53e), Romain Ntamack (55e) et Sam Matavesi (67e) ont permis aux Haut-Garonnais de faire gonfler le score. En face, les Catalans ont sauvé l'honneur en toute fin de match grâce au deuxième ligne Masalosalo Tutaia. Grâce à cette large victoire, Toulouse termine de son côté la saison 2018/2019 avec 98 points au classement, effaçant des tablettes le record de Clermont réalisé onze ans plus tôt ! Cet après-midi, les coéquipiers de Maxime Médard ont également passé la barre des 100 essais inscrits au cours de la phase régulière.

Rendez-vous en demi-finale ! Le Stade Toulousain s'est offert une dernière balade de santé, aujourd'hui face à Perpignan. Sans surprise, la lanterne rouge n'a pas fait le poids contre la meilleure équipe du Top 14 au cours de la phase régulière. Qualifiés pour le dernier carré depuis plusieurs semaines, les joueurs d'Ugo Mola ont préparé leurs futures échéances de la meilleure des manières.

98 points au classement, 103 essais marqués

Face à un adversaire qui n'avait plus véritablement d'essence dans le moteur au terme d'un exercice 2018/2019 cauchemardesque, le Stade Toulousain a tenté de rester appliqué tout au long de la rencontre. S'ils ont fait face à un petit passage à vide de vingt minutes en première période, les « Rouge et Noir » n'ont pas connu les mêmes déboires qu'à Bordeaux-Bègles une semaine auparavant.

Les coéquipiers de Maxime Médard ont inscrit sept essais et portent leur total à 103 réalisations marquées au cours de la saison. Un des nombreux records battus aujourd'hui par les Stadistes. Comme celui du nombre de points glanés lors des 26 journées de phases régulière. Avec 98 unités au classement ce soir, Toulouse réalise le meilleur parcours de l'ère professionnelle. Une domination sans partage qu'il faudra désormais concrétiser dans deux semaines, face au Racing 92 ou La Rochelle. Fin de parcours pour Perpignan en revanche. L'Usap réalise pour sa part l'un des pires parcours en Top 14 depuis la création de la poule unique. Les Catalans vont désormais pouvoir se tourner vers l'avenir et la Pro D2.