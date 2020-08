Dans un entretien à paraître ce vendredi dans les colonnes de Midi-Olympique, Paul Goze ne ferme pas complètement la porte à un troisième mandat. Simplement se contente-t-il d’affirmer qu’il est « bloqué » par les statuts de la LNR (section 3, article 29) , interdisant à un président de faire plus de deux mandats. Une modification de ces statuts, et surtout la validation par l'assemblée générale de la FFR, serait donc nécessaire dans l’hypothèse où le Perpignanais de 68 ans serait tenté de prolonger l’aventure. Mais jamais, il n’affirme qu’il ne se représentera pas. Depuis sa première élection à la tête de la LNR, l’ancien président de l’Usap a démontré qu’il était un fin stratège. Avec lui, la sémantique a un sens. « Les statuts prévoient qu’un président ne peut faire que deux mandats, détaille-t-il dans les colonnes de Midi-Olympique. C’est mon cas. Je ne peux donc pas me représenter à la présidence de la Ligue. » Il ajoute à propos de son éventuel désir de prolonger son bail : « Si il n’y avait pas la limitation à 2 mandats dans les statuts, je me serai posé la question. » Et il insiste encore : « Mais là, c’est bloqué par les statuts. »

Dans son cercle proche, l’ancien président de l’Usap jure qu’il ne demandera jamais de son propre chef une modification des statuts de la LNR lui permettant de briguer un troisième mandat. Toutefois, si les présidents de club professionnels venaient à le faire pour lui, la donne pourrait changer. Et si, par un heureux concours de circonstance, les élections à la présidence de la FFR venaient à sacrer Florian Grill, rien ne s’opposerait alors à un troisième mandat de Paul Goze à la tête de la LNR. Pour l’heure et en raison des relations très tendues entre les deux institutions, on imagine mal Bernard Laporte et son équipe favoriser un tel scénario. Mais les élections fédérales se déroulant le 3 octobre prochain, la récente modification des statuts de la LNR, permettant de repousser la date de ses élections au plus tard au 31 mars, n’a peut-être rien d’anecdotique. Et laisse du temps à un tel synopsis.

