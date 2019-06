Alors au moment de se rendre à Bordeaux pour sa demi-finale face à Lyon, Clermont peut-il avoir perdu le fil de sa saison ?

Samedi 25 mai, la dernière journée de la saison régulière de Top 14 vient de s’achever sur la première défaite à domicile de Clermont face à Montpellier (27-28). Pourtant, dans les vestiaires les sourires sont de rigueur malgré une seconde défaite de rang en championnat, le club Auvergnat étant déjà assuré de terminer second et d’accéder aux demi-finales de Bordeaux. Pour les observateurs, cette fin de saison parait en "roue libre" depuis le titre européen acquis à Newcastle, au point de se demander si l’ASM n’est pas en train de perdre peu à peu le fil d’une saison pourtant jusque-là remarquable. En zone mixte à l’issue de la rencontre, il est simplement l’heure de battre le rappel pour Franck Azéma : "Nous sommes déjà qualifié pour les demi-finales depuis quelques temps et implicitement nous avions déjà l’esprit tourné vers ce rendez-vous décisif. Dès la semaine prochaine, on va se concentrer sur la préparation de ce rendez-vous décisif !"

Top 14 - Franck Azéma (Clermont)Icon Sport

Une période de préparation pour les phases-finales

Directement qualifié sans passer par la case "barrage", Clermont aborde alors une semaine sans match. Afin de régénérer les corps comme les esprits, l’ensemble du groupe se retrouve pour un grand barbecue au centre d’entrainement, avec comme maître de cérémonie Henri Tuilagi. L’occasion de resserrer les troupes avant de se consacrer à une semaine intense, comme l’explique l’ouvreur Camille Lopez : "C’est forcément une semaine un peu particulière pour nous et on a fait le choix de travailler dur pour préparer ces derniers matchs de la saison. C’était important de se faire mal pour arriver le plus sereinement possible à ce rendez-vous de dimanche. Avant la finale de la coupe d’Europe, nous avions aussi inconsciemment la tête ailleurs lors de la réception de Perpignan où nous n’avions pas brillé non plus. Cela ne nous a pas empêcher de bien préparer la finale et de la remporter !"

Un doublé inédit à tenter, une équipe surmotivée !

Pas de véritable inquiétude donc chez les joueurs au moment d’aborder la dernière ligne droite de la saison. Un avis partagé par Franck Azéma, ravi de retrouver des esprits bien éveillés pour cette préparation : "On a pris le temps de récupérer le lundi suivant le match de Montpellier avant de passer tous ensemble ce moment convivial mardi. On a également rencontré des enfants malades à l’hôpital et nos partenaires avant de se remettre à travailler très dur dès le mercredi. C’était la dernière semaine où on pouvait mettre autant d’intensité dans nos entrainements pour trouver des certitudes et mettre en place notre jeu pour le match face à Lyon."

Pour l’entraineur en chef des Jaunards, l’équipe a encore faim sur cette fin de saison : "On n’est pas du genre à se taper sur le torse en ayant absolument aucun doute ! Nous ne sommes pas qualifiés par hasard pour cette demi-finale et cela récompense notre régularité tout au long de la saison. Notre retour à l’entrainement a été de qualité et nous allons faire en sorte de de nous appuyer sur notre expérience pour monter en puissance tout au long de la semaine pour être fin prêt dimanche."

A l’heure de retrouver Lyon ce dimanche, l’ASM-Clermont a plus que jamais des envies de doublé. Nul doute qu’avec son expérience des matchs couperets Clermont semble prêt à en découdre. Pour cela il suffira de reprendre le fil d’une saison jusque-là parfaitement maitrisée.