Top 14 - Un peu de bonheur pour Pau, fin de série pour l'UBB

Enfin une victoire pour Pau ! Après six défaites de rang, les hommes de Simon Mannix ont arraché un succès contre l'UBB et, en plus, un bonus offensif en passant six essais, dont quatre en deuxième période, par Lespiaucq-Brettes (11ème, 60ème), Adriaanse (23ème), Votu (44ème), Mackintosh (66ème), Mowen (78ème). De quoi mettre un peu de baume au coeur dans un vestiaire tendu. L'entraîneur des avants Carl Hayman n'était d'ailleurs pas sur le banc contre les Girondins.

Il a été ecarté suite à une altercation dans la semaine avec des joueurs, signe de la tension qui règne en coulisses. Bordeaux-Bègles, réduit à 14 dès la 11ème minute de jeu suite à l'expulsion de son numéro 8 Gorgadze pour une charge coude en avant, n'a pas pu rééditer l'exploit comme à Castres.

A 14, Bordeaux-Bègles a résisté une mi-temps

En pleine confiance, arrivés dans le Béarn avec quatre succès de rang dans les valises, les Girondins ont entamé le match tambour-battant, avec un essai 28 secondes seulement après le coup d'envoi par Roumat suite à une percée de Ducuing. Le Hameau a sonné creu à ce moment-là, se demandant sûrement comment ses hommes, déjà sonnés par le mois écoulé, allaient rebondir. À la 11ème minute, le stade a compris que c'était possible quand Mr Brousset a sorti le carton rouge pour un coude en avant de Gorgadze sur une charge offensive. L'UBB a résisté un long moment, passant même devant à la pause (12-13).

Pau profité des supériorités en deuxième période

Au retour des vestiaires, les Palois ont trouvé les espaces et ont surtout arrêté de se faire pénaliser en permanance. L'essai de Votu (44ème) a permis de prendre l'avantage. L'UBB a explosé suite au carton jaune pris par le capitaine Poirot (59eme), prenant deux nouveaux essais sur cette double infériorité. Connor a réduit l'écart en fin de rencontre mais la série enchantée est bel et bien terminée pour Joe Worsley et son escadrille. Dans ce championnat, la moindre erreur peu coûter chère. Les Bordelais ont perdu plusieurs places au classement. Le nouveau manager va devoir trouver les mots pour relancer les siens après la période européenne.