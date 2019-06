Peut-être qu’il a été moins à son avantage en barrage face à Montpellier, encore que. Charlie Ngatai a marqué cet essai décisif en fin de match, celui qui fait basculer définitivement la rencontre débutée de manière bien plus contrastée à titre personnel, avec son jeu au pied contré amenant l’essai d’Aaron Cruden. Meilleur marqueur d’essais du LOU cette saison en championnat avec 10 réalisations en 23 matchs (21 titularisations), le centre All Black – qui ne compte qu’une seule cape – s’est très rapidement adapté au Top 14, lui qui a pourtant dû directement enchainer après saison de Super Rugby avec les Chiefs.

"Ça a été une longue saison sachant que je sortais du Super Rugby. J’ai connu des hauts et des bas mais j’ai essayé de garder un bon niveau de performance", explique le Néo-Zélandais sur qui toute la ligne de trois-quarts lyonnaise peut se reposer. Pour son compatriote Kendrick Lynn, entraineur des trois-quarts, la raison découle d’un constat simple : "c’est un pro, tout simplement. Il fait tout ce qu’il faut pour être prêt physiquement et mentalement. Dès qu’il arrive au centre, il fait de la vidéo et il bosse avec les physios et les kinés. Il vient tout le temps avec des idées et il bosse avec les jeunes après les entrainements."

Charlie Ngatai (Lyon) contre MontpellierIcon Sport

" Charlie Ngatai a été un joueur déterminant dans notre effectif "

Pierre Mignoni n’est pas du genre à mettre des individualités en avant et, pourtant, il n’hésite pas à dire que Charlie Ngatai "a été un joueur déterminant dans notre effectif. On sait que notre point fort, c’est le collectif. Et dans notre collectif, il a beaucoup apporté sur le plan individuel. C’est un joueur qui sait tout faire et qui a changé notre ligne de trois-quarts." Kendrick Lynn, qui a œuvré à l’intégration du joueur, dit même qu’il a été meilleur que ce qui était espéré. "Il a fait une saison encore meilleure qu’en Nouvelle-Zélande l’année dernière. Il s’est vite intégré dans l’équipe, c’est déjà un leader et on a tous vu ses performances."

"Je suis ouvert et je me suis vite adapté aux structures mais j’ai parfois été en difficulté dans les différences de rythme, par rapport au Super Rugby. J’ai travaillé avec les autres joueurs en dehors et j’ai la chance de pouvoir jouer librement et m’exprimer", affirme Charlie Ngatai.

Dans l’ombre, Pierre-Louis Barassi se révèle

Et mettre en lumière en phase finale un joueur comme Charlie Ngatai ne doit pas faire oublier son acolyte au centre et au tableau des scores du barrage, Pierre-Louis Barassi, auteur d’un essai tout aussi précieux que fantastique. Son éclosion cette saison, dans la foulée de son titre de Champion du Monde U20, s’est caractérisée par 18 matchs toutes compétitions confondues et 6 essais. Pour Kendrick Lynn, "ça fait du bien aux jeunes de voir comment Charlie bosse. Il a une grande confiance en lui".

Le technicien précise que "Pierre-Louis est un joueur différent, c’est un X-Factor. Il peut ajouter les qualités qu’a Charlie dans la préparation mais il a déjà performé dans les grands matchs. Il a une habilité à accélérer, sent le jeu et s’il est là physiquement, est hyper dangereux." Cela tombe bien, sur le plan physique Barassi semble au mieux et Ngatai promet d’être "à son meilleur niveau" dimanche.