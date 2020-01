Le Stade français va mieux. Au regard du début de saison catastrophique du club parisien, cette tendance dégage un nouvel horizon. Celui d’un espoir qui semblait disparu pour le reste de la saison. En s’imposant contre Pau (21-18) puis en accrochant Montpellier sur ses terres (20-20), Paris a brisé une dynamique infernale qui accélérait sa route vers le Pro D2. " On est très satisfaits. Ces deux points nous remettent la tête à l’endroit . Maintenant, on est une équipe, une bande de copains. On serait capables de tout pour gagner ces matchs, et c’est peut-être ce qui nous manquait avant. Là, on s’est resserrés. Depuis un mois, le groupe vit bien", se réjouit le demi d’ouverture Joris Segonds qui nous confiait récemment "qu’il ne fallait pas s’affoler."

" Il n’y a pas de quoi pavoiser "

Si la situation comptable est toujours préoccupante, les Parisiens sont toutefois revenus à une longueur de la 13ème place occupée par Agen. La 12ème, où le Castres Olympique affiche sept points d’avance, reste pour l’heure à distance. "On est toujours dernier, donc il n'y a pas de quoi pavoiser", martèle le co-entraîneur Julien Arias bien conscient que cette embellie pourrait rapidement être balayée. Dès dimanche, face au Stade toulousain pour le traditionnel Classico, les Parisiens devront ainsi oublier l’aspect paillette de cette affiche de prestige pour marquer les esprits. Quoi de mieux que cette opposition face aux Champions de France en titre pour rappeler à l’ensemble du Top 14 que le Stade Français n’est pas encore mort ?

Top 14 - Julien Arias, entraîneur du Stade françaisIcon Sport

Toulouse à son aise à Jean-Bouin

"On remonte la pente petit à petit. On essaie de créer une équipe, un état d'esprit et un peu de jeu. On ne cherche pas de match déclic ou de séries, nous on cherche ce genre de match où on progresse et où on peut toucher du doigt que le travail qu'ils font au quotidien est récompensé. Aujourd'hui (samedi), on a pu mesurer que cette équipe grandit", soulignait Julien Arias après le match nul à Montpellier. Sans verser dans l’euphorie, les raisons d’y croire sont palpables. Porté par un Quentin Béthune très convaincant en mêlée fermée, Paris a ressuscité un pack solide. Retrouvés dans l’engagement, les coéquipiers de Yoann Maestri devront néanmoins fournir une copie parfaite pour faire plier l’ogre toulousain victorieux lors de ses quatre dernières visites à Jean-Bouin (victoire 21-12 en 2015, 18-15 en 2017, 37-33 en 2018 et 28-3 en 2019, ndlr). Une série que les Soldats Roses seraient bien inspirés d’effacer.