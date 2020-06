Les représentants des joueurs et du staff sportif au CSE du club ont validé l’accord après dix jours de discussions. "Nous avons un groupe parfaitement responsable qui a compris l’urgence et le caractère exceptionnel de la situation en acceptant une baisse significative des salaires. se satisfait le président du club Éric de Cromières. Nous sommes satisfaits d’avoir trouvé un accord qui nous permettra de construire un budget plus réaliste économiquement pour la saison à venir."