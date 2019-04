Vadim Cobilas, donne peu d'interviews. Pour cette confrontation majeure contre le champion de France en titre, le pilier droit moldave a donné le ton de ce match qui pourrait s'avérer décisif dans la course au top 6 de l'UBB : "Nous allons jouer contre le champion de France. Quand tu joues contre une équipe championne, c'est un peu un match spécial. Un match très important." En terre girondine, chacun pèse l'importance de cette opposition printanière. Le CO a retrouvé comme d'habitude son entrain printanier, sa force collective.

Top 14 - Luke Narraway (Entraîneur adjoint de l'UBB)Icon Sport

Luke Narraway et le staff bordelo-béglais en sont largement conscients : "On sait que Castres est très costaud, que c'est une équipe qui met beaucoup de pression dans le terrain de l'adversaire. Et on a travaillé fort pour mettre au point un plan pour jouer contre eux." L'UBB qui a livré une partie inégale contre l'USAP, a tourné la page pour se concentrer sur cette rencontre spéciale donc, à plusieurs titres. Spéciale car Castres, qui a joué les troubles-fêtes à Chaban l'an dernier (6-7), a certainement marqué d'une croix blanche ce match face à une équipe qui l'avait battu à 14 contre 15 à domicile.

Spéciale aussi car Christophe Urios, le manager actuel a annoncé depuis cet hiver, son arrivée en Gironde. Cela ne trouble pas pour autant Luke Narraway : "Ce n'est pas difficile pour nous, on est les entraîneurs de l'UBB pour cette saison et Christophe est le manager pour la saison prochaine. C'est tout. Oui, c'est un peu particulier, ça c'est sûr. Mais c'est la vie du rugby maintenant." Le Tarnais, franc comme le bon pain, n'est pas du genre à faire de cadeau à qui que ce soit.

L'appui de Chaban

L'Union n'a d'ailleurs aucunement envie de tendre la joue pour se faire battre et entend avant tout préserver son invincibilité à domicile. "Notre force cette année, c'est à Chaban." explique Brock James. "Avec nos supporters derrière, c'est un point très important pour nous. On veut faire encore une performance à la maison." Même son de cloche chez Luke Narraway : "Notre objectif est toujours de gagner tous les matchs à domicile. Ce match, c'est juste un autre match." L'UBB s'appuie sur ce regain d'énergie que lui fournit l'ovale du stade Chaban-Delmas. 26 000 places étaient déjà vendues jeudi. Mais, l'ambiance de l'enceinte bordelaise ne suffira pas pour vaincre ce CO, lancé plein badin en cette fin de Top 14.

Top 14 - Broke James (Bordeaux) face à PerpignanIcon Sport

"C'est une équipe qui tape beaucoup de ballons. Elle met beaucoup de pression sur l'adversaire. C'est très rare qu'elle craque. La première chose pour nous sera de gagner la guerre, de gagner le jeu au pied et les choses simples." L'UBB qui s'est un peu emmêlé les pinceaux après 25 minutes très justes contre l'USAP, veut jouer direct et simple. Brock James, joueur et entraîneur en est convaincu : "Tout le monde est conscient que c'est un match très important. Par contre, on essaye de le préparer comme d'habitude, comme on l'a fait tout au long de l'année. On va juste essayer de mettre un peu plus de précision dans notre exécution, samedi. C'est cela qui n'était pas bon la semaine dernière. Et c'est tout ce que l'on a besoin de changer pour réaliser un bon match ce week-end."

L'occupation sera d'ailleurs au cœur de la confrontation avec deux équipes qui privilégient le jeu au pied de pression. Les chandelles devraient voler haut en Gironde, samedi. Le match qui aura des parfums de phases finales sera décisif pour l'Union. Une victoire et l'UBB poursuivra sa quête du Top 6. Une défaite et il faudra cravacher pour revenir dans la course. Clermont, Lyon, le Racing, le Stade Français ont mordu la poussière à Chaban. Pourquoi Castres ne subirait pas le même sort ?