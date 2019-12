"Il y a tellement d'émulation dans le groupe entre ceux qui veulent jouer, ceux qui jouent tout le temps et qui veulent continuer à jouer, ceux qui jouent un peu moins et qui veulent attraper le wagon et ceux qui n'ont pas encore joué et qui veulent monter dans le train, on est pas mal." Cette phrase de Christophe Urios, date du 12 novembre dernier, juste avant le premier match de Challenge Cup. Elle résume assez bien la richesse de l'effectif bordelo-béglais, une des clés de la réussite actuelle de l'Union. Et il suffit de voir l'évolution des feuilles de matchs sur un mois. Huit changements contre la Rochelle par rapport à l'équipe alignée contre Agen.

Elle-même comportait 8 noms différents par rapport à l'équipe qui a gagné largement à Armandie. Et ainsi de suite. Christophe Urios peut s'appuyer sur un groupe motivé, dans lequel la concurrence joue à fond. Et personne n'est à l'abri. Que ce soit au poste de 9 où Maxime Lucu partage le temps de jeu avec Yann Lesgourgues ou en seconde ligne où la lutte entre Douglas, Marais, Cazeaux, Tutaia et Flanquart est maximale. Marco Tauleigne et Scott Higgibotham passent aussi souvent de titulaire à remplaçant. Les résultats aidant, chacun s'applique et s'implique un peu plus dans les séances demandées, surtout celle du mardi, qui s'effectue la majorité du temps, à haute intensité. Voilà une force supplémentaire pour le staff qui peut maintenir sous pression, le groupe, et lui a inculqué ce culte de la performance et de l'intensité.

Maintenir les joueurs en forme et garder l'efficacité

Alors que les "gros" clubs sont habitués à cette pratique avec la Champion's Cup et le championnat, l'UBB qui a aussi des ambitions en Challenge Cup, effectue pour la première fois, à chaque rencontre des turnovers, lui permettant de maintenir la forme des joueurs tout en conservant son efficacité. Cette profondeur de l'effectif amène une rotation habile pour maintenir le niveau de jeu quels que soient les joueurs utilisés.

Or, l'effectif bordelo-béglais n'a connu que peu de changements par rapport à l'an dernier. Pour le match contre La Rochelle, seuls 4 joueurs, Higginbotham, Lucu, Cordero et Lamerat, n'étaient pas à l'UBB l'an dernier. C'est donc bien une prise de conscience de l'équipe en ses capacités. "Si on en est là où on en est, c’est aussi grâce aux 10 à 20 mecs qui ne sont pas sur les feuilles tous les week-ends." résumait Alexandre Roumat voilà une semaine.

Alexandre Roumat (Bordeaux-Bègles)Icon Sport

Et le groupe ne s'économise pas à l'entraînement. Cette gestion programmée par le staff n'est d'ailleurs possible, que parce l'UBB ne déplore que 2 blessés pour l'instant : Amosa, et Tamanivalu. Si certains se font plus rares en match, ils ne manqueront pas de sauter sur la première occasion pour se retrouver dans les quinze. On pense à Blair Connor, vu dernièrement contre le SUA ou à Ulupano Seuteni, remplaçant contre les Rochelais, à Alexandre Flanquart.

Quelle que soit l'équipe affichée, l'UBB s'exprime dans le même cadre tactique, avec le même niveau d'intensité et surtout avec ce nouvel état d'esprit conquérant. C'est ce qu'explique parfaitement le pilier droit géorgien Lekso Kaulashvili sur une vidéo du club : "L’entraîneur décide qui joue ou pas. Le coach a besoin d’avoir plusieurs solutions avec différents styles de joueurs. Cela permet aussi de faire tourner l’effectif. J’aimerais être tout le temps titulaire, mais ce n’est pas possible."

" Il faut rester vigilant "

Alors, l'Union leader du top 14 pour la première fois de son histoire, va-t-elle encore une fois changer 8 joueurs de son équipe pour aller affronter la Section Paloise ? Cela devrait être encore le cas. Et surtout durant cette semaine, qui ne comprendra que peu de jours d'entraînements. "La Rochelle lance un bloc de 3 matchs, au milieu des fêtes qui est essentiel." précisait Christophe Urios, voilà une semaine.

Top 14 - Christophe Urios (UBB) contre ToulouseIcon Sport

"On reçoit La Rochelle, on va à Pau et on reçoit Bayonne. C'est important, car c'est une période difficile à gérer. On joue plus que l'on s'entraîne. Je ne tire pas des plans sur la comète, car dans ce championnat, il faut rester très vigilant." Une chose est sûre, le manager girondin tire le meilleur de son effectif, en conservant parfois sur le banc, des impact-players qui font souvent basculer le match. Ainsi, Jandre Marais, mais surtout Peni Ravaï, décisif contre les Rochelais, redonnent de l'élan à l'équipe à chaque rentrée. Quand sera-t-il dimanche avec deux jours d'entraînements ? Christophe Urios a certainement prévu comment gérer la période ...