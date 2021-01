Recruté par le LOU Rugby en 2008 à l'âge de 15 ans et jouant au poste de trois-quarts centre, Thibaud Regard prolonge une nouvelle fois son contrat jusqu'en 2024. Le Demi de mêlée, Jean-Marc Doussain, était arrivé au club pendant l'été 2018 et prolongent lui aussi jusqu'en 2024 et le pilier Xavier Chiocci restera au Lyon jusqu'en 2023.