"Il y a un règlement qui est fait avec l'équipe d'Ecosse. Il faut être sûr qu'il n'y a pas eu d'autres circonstances et cela ne me regarde pas. J'ai aussi des règles avec le Racing. Et ils connaissent les règles. Si vous dérogez aux règles, vous êtes remis sur le droit chemin. On a travaillé en étroite collaboration avec Greg (Townsend). J'ai joué avec lui (à Brive). Je l'ai eu au téléphone plusieurs fois. D'un commun accord, on a décidé que Finn pouvait jouer avec nous. Malgré ce que les gens peuvent dire, Finn est quelqu'un de réfléchi. On a senti aucune différence. Il travaille peut-être même plus, avec davantage de concentration. Je n'ai strictement rien à lui reprocher, bien au contraire. Son comportement est très professionnel", a insiste ce vendredi le Directeur du Rugby Laurent Travers.