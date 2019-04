Samedi, le Stade toulousain a connu, à Marseille contre Toulon, sa première défaite depuis plus de six mois en Top 14. L'équipe était certes largement remaniée mais, dans des contextes similaires, les Rouge et Noir s'étaient déjà imposés à Pau, au Stade français ou à La Rochelle. Cette fois, les hommes d'Ugo Mola ont chuté au Vélodrome sans que l'issue de la rencontre ne souffre d'aucune contestation. "Nos adversaires avaient plus faim que nous", avouait Maxime Médard. Un coup dur alors que lui et ses coéquipiers évoluaient sur un petit nuage depuis si longtemps ? "Cela met fin à notre fameuse série de matchs sans revers, notait William Servat. On aura au moins l'occasion de passer à autre chose."

Peut-être est-ce aussi, malgré les rotations effectuées, la conséquence des dernières semaines durant lesquelles ses joueurs ont fourni de nombreux efforts sur les scènes nationale avec une confortable place de leader en championnat, européenne avec la victoire au Racing 92 en quart de finale de Champions Cup malgré une infériorité numérique pendant plus de quarante minutes, et même international puisque Toulouse était grandement représenté durant le Tournoi des 6 Nations. "Ce n'est jamais facile d'enchaîner les compétitions et on a sûrement tiré un peu sur la corde", concédait Servat.

Top 14 - William Servat (Toulouse)Icon Sport

" Une fin de série, pas un coup d'arrêt "

Les Stadistes étaient pourtant globalement positifs, voire même optimistes, après cette défaite samedi soir. En clair, le mot d'ordre était simple : il faut désormais se servir de cet échec pour préparer l'avenir proche. "C'est une bonne défaite pour la suite, pointait Maxime Médard. Nous sommes complètement passés à côté, dans l'envie, la stratégie, le jeu au pied, ce qui nous a mis sous pression tout le match. Chaque équipe voulait nous battre et cette série devait s'arrêter un jour. C'est bien que ce soit maintenant, pour nous remettre en question avant la réception de Clermont et le déplacement en Coupe d'Europe." Ce sera dans moins de deux semaines au Leinster, pour le compte de la demi-finale de Champions Cup. Un rendez-vous XXL dans la saison toulousaine.

"D'ailleurs, il faisait un temps irlandais à Marseille et nous n'avons pas su nous adapter", grinçait Médard. Puis d'assurer : "Parfois, certains clubs ont gagné beaucoup de matchs sans être champion à la fin. Cette défaite va nous faire garder les pieds sur terre." Discours qui rejoint celui de François Cros : "On aura vite l'opportunité de réagir, donc de montrer que c'était une fin de série, pas un coup d'arrêt."