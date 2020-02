La Rochelle - Toulon

Les Rochelais ont perdu leur place sur le podium à cause de leur défaite sur la pelouse du Stade Français à la dernière seconde. Une place qu’ils tenteront de récupérer dès ce week-end à Deflandre avec la réception de Toulon. Des Toulonnais qui se sont imposés deux fois loin de leurs bases cette saison. Malgré tout, il semble compliqué d’imaginer le RCT faire tomber le stade Marcel-Deflandre où La Rochelle est invaincu cette année.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3849 vote(s) La Rochelle Match nul Toulon

Notre pronostic : Victoire de La Rochelle.

Bayonne - Stade français

La situation commence réellement à se tendre du côté de l’Aviron Bayonnais. Les Basques n’ont plus gagné depuis le 12 octobre dernier et ont un réel besoin de points. Ils n’ont qu’une longueur d’avance sur Pau le treizième. Pas la meilleure situation pour préparer la réception du Stade Français, qui a repris des couleurs depuis quelques semaines. Une nouvelle victoire des Parisiens leur donnerait un grand bol d’air en fond de classement.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3858 vote(s) Bayonne Match nul Stade français

Notre pronostic : Victoire du Stade français.

Brive - Agen

Autre match très important pour le maintien, les Brivistes ont l’occasion de frapper fort en empochant les quatre points de la victoire. Ils reçoivent des Agenais, qui après leur belle victoire à Bayonne, ont été écrasé sur leur pelouse par Castres. Une partie qui sentira la poudre et qui vaudra son pesant d’or. Le fait de recevoir est un avantage à ne pas négliger, les supporters corréziens devraient avoir leur rôle à jouer lors de cette rencontre.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3535 vote(s) Brive Match nul Agen

Notre pronostic : Victoire de Brive

Castres - Pau

Le match de la confirmation pour les Castrais. Après leur victoire bonifiée à Agen, ils reçoivent un autre concurrent direct au maintien, la Section Paloise. Les hommes de Mauricio Reggiardo ont une opportunité en or de réellement prendre leurs distances sur la zone rouge. Qui plus est face à des Palois qui sont sur une série de six défaites consécutives en championnat. Difficile donc, de voir les Béarnais se relancer au stade Pierre-Fabre.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3506 vote(s) Castres Match nul Pau

Notre pronostic : Victoire de Castres

Clermont - Bordeaux-Bègles

L’une des grosses affiches de cette 16e journée, les Clermontois reçoivent des Bordelais, leaders du championnat et qui restent sur un gros succès face à Lyon. Une partie qui risque d’être animée avec les stars présentes des deux côtés. L’ASM dans la foulée de sa victoire à Pau, voudra consolider sa place des le Top 6 pour ne pas se faire peur en fin de championnat. Mais la tâche ne sera pas aisée face à une UBB décomplexée.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3732 vote(s) Clermont Match nul Bordeaux-Bègles

Notre pronostic : Match nul

Lyon - Racing 92

Gros choc en perspective au stade Gerland. Les Lyonnais accueillent la meilleure équipe à l'extérieur depuis le début de la saison. Les Racingmen restent sur trois victoires bonifiées loin de leurs bases. Une série qu’il sera compliqué de poursuivre face au LOU, toujours invaincu à Gerland. Au match aller, les joueurs de Pierre Mignoni s’étaient imposés à la Paris La Défense Arena, il y aura donc de la revanche dans l’air.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3489 vote(s) Lyon Match nul Racing 92

Notre pronostic : Victoire de Lyon, bonus défensif pour le Racing 92

Toulouse - Montpellier

Pour le dernier match de ce week-end en Top 14, le champion en titre reçoit Montpellier. Un match primordial pour les Toulousains puisqu’à l’heure ou on écrit ces lignes, ils ne sont pas en position de se qualifier pour les phases finales. Les Toulousains sont huitièmes, seulement un point derrière le sixième, Clermont et le septième...Montpellier. Cette rencontre pourrait donc être un tournant en vue de la fin du championnat.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3575 vote(s) Toulouse Match nul Montpellier

Notre pronostic : Victoire de Toulouse