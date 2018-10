Top 14 - Toulouse s'impose contre Agen dans un match cadenassé

Ce samedi dans le cadre de la 7e journée de Top 14, Toulouse a battu Agen 10-0. L’arrivée de la pluie aux alentours de la 20e minute a changé la physionomie de ce derby de Garonne. Aucun point n’a été marqué dans le deuxième acte et le SUA repart sans point d’Ernest-Walon. Un seul essai de Bézy (24e), le grand retour d’Antoine Dupont et puis c’est tout. Le retour de la pluie sur le Top 14 et la Ville rose a quelque peu gâché ce derby de Garonne entre Toulousains et Agenais.

Top 14 - Sébastien Bézy (Toulouse) qui marque le seul essai du match contre AgenIcon Sport

Les deux équipes avaient pourtant des intentions de jeu dans les premiers instants. Mais les munitions glissantes et tombées ont haché ensuite le tempo et forcé les acteurs à réduire la voilure. Les ballons portés, les picks and go et les innombrables mêlées ont pris le pas, même si du jeu debout a été tenté par les acteurs en toute fin de rencontre sans plus de succès avec un 0-0 lors de la deuxième mi-temps.

60e : le grand retour d’Antoine Dupont

Parmi les satisfecits des Rouge et Noir, on notera la défense ou la touche qui a volé trois ballons adverses et mis la pression autour de Verhaeghe. Autre satisfaction, en plus du fait de gagner à nouveau après le traumatisme castrais : le retour à la compétition de sa pépite. En effet, à l’heure de jeu, Antoine Dupont a rejoué et Ernest-Wallon l’a acclamé. Le demi de mêlée international blessé au genou il y a quelques huit mois est entré en jeu. Sans prendre beaucoup de risques avec notamment ses fameux démarrages, il a tout de même dynamisé et accéléré.

Rassurant avant la fin de ce bloc et le grand retour de Toulouse en Champions Cup dès la semaine prochaine. Agen de son côté regrettera de ne pas voir marqué de point durant ses périodes de possession comme ces nombreuses mêlées à 5m avant l’heure de jeu. Place au Challenge européen dorénavant pour faire tourner l’effectif et préparer la suite de la saison.