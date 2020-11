C'est donc une excellente nouvelle pour les Rouge et Noir. Lucas Tauzin a su s'imposer dans l'effectif toulousain notamment sur les deux dernières saisons avec 13 matchs disputés lors de la saison 2018-2019 et 18 la saison dernière. Matthis Lebel réalise, lui, un début de saison tout simplement canon avec cinq essais en sept matchs joués. Lebel a disputé tous les matchs du Stade Toulousain cette saison et ce à seulement 21 ans. Avec ces prolongations, l'actuel troisième du championnat sécurise son avenir.