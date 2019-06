Rien de plus cruel que de perdre à 80 minutes du bonheur. Pourtant samedi soir il y aura deux types de larmes, celles émanant de l'ivresse de la victoire et celles traversant les enfers d'une défaite si proche du but. Avant que les supporters ne hurlent devant leurs écrans ou au Stade de France pour soutenir les siens, il est évident que tous les amoureux du rugby s'accordent à dire que cette finale est la plus logique à la vue des performances des deux formations cette saison. Des attaques d'une rare intensité puisque les deux équipes sont les deux meilleures attaques du championnat. Avec 828 points, l'ASM arrive en tête suivi de prêt par les Toulousains avec 820 points.

Une finale se gagne mais avant une finale ça ne se perd pas alors est ce que les deux équipes vont prendre autant de risques offensivement que durant la saison régulière... c'est la question. Au-delà du score, les duels entre les internationaux présent sur le terrain devraient être explosifs. Guitoune-Fofana, Dupont-Laidlaw, Kaino-Lee, sans compter les avions aux ailes qui devraient faire mal aux défenses respectives.

Notre pronostic : Victoire du Stade toulousain