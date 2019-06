Des fourmis plein les jambes. Et une excitation palpable à l'idée de retrouver le dernier carré. Le Stade Toulousain, qui a pris ses quartiers au Matmut Atlantique de Bordeaux à la veille de sa demie face au Stade Rochelais, est déjà prêt à en découdre. Quatre ans après sa dernière apparition à ce stade du championnat, ici même d'ailleurs en Gironde. "Depuis quelques temps, on les regardait un peu plus à la télé. Cela fait quatre ans qu'on passe à côté, n'oublie pas de relever Yoann Huget. On a envie de participer à cette fête et cet événement pour nous récompenser de tous les efforts qu'on a fourni."

Record de victoires (21) sur la phase régulière. Record de points (98), aussi. Sans oublier, au sein d'une longue liste de performances historiques, le record d'essais marqués (102). Le club le plus titré de France, après avoir dépoussiéré les archives du championnat, veut maintenant se payer. Son président Didier Lacroix, en tête, ne pense plus qu'à ça : "Très franchement, quand on n'est à quelques heures d'une demi-finale, on va les laisser de côté ces records. On va essayer de s'inscrire dans l'histoire différemment."

Un stage et ça repart de plus belle ?

Le Stade Toulousain a beau avoir survolé la première partie de la compétition, il n'en oublie pas moins son passé récent. Sa traversée du désert, il y a deux ans. Puis sa défaite en barrage à domicile la saison dernière. Face au futur champion, le Castres Olympique. "L'avantage de l'échec, c'est qu'il est riche de vérité et de remise en question. L'ensemble du club a mis à plat les dysfonctionnements, analyse le manager Ugo Mola, tout juste de retour du stage de préparation effectué à Alicante, en Espagne.

Ugo Mola (Coach de Toulouse)Icon Sport

On a souhaité se mettre à l'écart. Pas pour se couper de la pression ou du monde, mais pour passer du temps ensemble. On a démarré le 15 juin. Ca fait quasiment un an qu'on est sur le pont. On s'est préparé en conséquence. Il nous tarde d'y être, en demie."

"Le stage, il a quand même piqué. On a fait beaucoup de physique, ce n'était pas les vacances", sourit son pilier Cyril Baille. Du physique certes, mais du ressourcement aussi. Essentiel aux yeux de Yoann Huget : "On a pu se régénérer. Le fait d'arriver un peu plus frais nous donne un léger avantage. C'est non négligeable au vu de cette compétition dure et longue". Ugo Mola acquiesce : "D'avoir, à la fin de saison, dix jours où tu peux te concentrer sur ton état de forme, tes petits réglages, ta récupération, c'est plutôt du luxe."

" Si on a peur, on achète des chiens... "

Si le président Lacroix assume totalement l'étiquette de "favori incontestable" collée par son homologue rochelais Vincent Merling, pour le groupe toulousain en revanche, que nenni. "On sait très bien que c'est 50-50, souffle Huget. On l'a vu la semaine dernière pour la Rochelle contre le Racing. On ne peut pas arriver avec un statut de n°1. C'est une nouvelle compétition qui commence. Même si on a été premier durant toute la saison, on n'a pas de bouclier encore." Demandez donc au Stade Rochelais s'il n'est pas le mieux placé, d'ailleurs, pour le savoir ? En 2017, alors que tout le monde donnait déjà le Brennus au club jaune et noir, le RCT était passé par là. En demie, justement.

Top 14 - Yoann Huget (Toulouse) contre La RochelleIcon Sport

Sept longues saisons après son dernier sacre sur la scène nationale, le Stade Toulousain vivrait un échec terriblement frustrant si l'aventure s'arrêtait dès ce week-end. Mais à deux marches de renouer avec son glorieux passé, hors de question de céder à quelconque forme de panique. "Si on a peur ? Non ! Sinon on achète des chiens, on s'enferme, déclare avec fermeté Ugo Mola. C'est notre passion. On s'engage dans les compétitions pour aller au bout. On avait envie de retrouver les premiers rôles. Mais pour moi les premiers rôles, ce n'est pas un one shot. On verra sur une période donnée si cette génération a l'opportunité d'être aussi glorieuse que par le passé."