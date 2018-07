Top 14 - Toulouse : oser grandir

Il y a un an, le Stade toulousain était plongé dans l’inconnue, sortant d’une saison finie à la douzième place et entamant l’ultime étape de sa mutation, marquée par le départ de toute une génération de joueurs et l’arrivée de Didier Lacroix à la présidence. Virage réussi. Grâce à une restructuration générale, l’institution a repris vie. Sur le terrain aussi, avec, dans le sillage d’un recrutement décisif incarné par les Dupont, Kolbe ou Holmes, l’émergence d’une nouvelle vague stadiste et des productions aussi séduisantes que rafraîchissante. Le fameux projet aéré, prôné par Ugo Mola, a porté ses fruits. Jusqu’à reconquérir un public qui avait déserté Ernest-Wallon.

Top 14 - Les supporters toulousains à Ernest WallonIcon Sport

Mais, malgré une prometteuse troisième place à l’issue de la saison régulière, la saison s’est terminée sur un couac, ce revers à domicile en barrage contre Castres. "On met un peu de pudeur sur le bilan car on n’a rien gagné, et c’est le but au Stade toulousain"; ne cache pas le président Didier Lacroix. Même s’il est conscient du succès du plan de renaissance : "Il y avait une volonté d’évolution du jeu, de prise de risque et notre équipe est celle qui a utilisé le efficacement les turnovers, qui exploité de nombreux ballons de relance. Voilà qui permet de retrouver un club qui transmet et se connecte avec ses supporters."

Top 14 - Zach Holmes (Toulouse) contre CastresIcon Sport

Alors le message est évident à l’heure de lancer l’exercice 2018-2019 : "Notre objectif, dans les attitudes et la production, reste intact et c’est même à approfondir. On va poursuivre dans cette voie. Oui, il est peut-être prétentieux de vouloir cultiver notre différence mais il n’y a que les résultats à venir qui nous donneront raison ou tort. On sait que ce jeu a un certain retentissement, seulement si nous sommes efficaces dans tous les autres secteurs traditionnels. À savoir que, si vous êtes nuls en conquête et en défense, personne ne voit le reste."

" Préparer les hommes dans la durée "

Le Stade toulousain - qui, s’il n’a pas encore réglé tous ses soucis financiers, a considérablement réduit son déficit et devrait continuer à le faire - a retrouvé sa vitalité. Et si Fritz, Maestri ou Doussain ont quitté les lieux, staff et dirigeants - outre l’arrivée du double champion du monde Jerome Kaino qui apportera son expérience - veulent s’adapter à la réalité du club et à la politique affichée en misant sur sa jeunesse dorée. "On me pose la question du recrutement mais j’insiste sur les dix-huit prolongations, dont nous sommes ravis, pour sept arrivées, pose Lacroix. J’ai confiance en notre formation et nous sommes fidèles à nos valeurs, nos convictions." Pour optimiser ce travail d’ensemble, ce dernier a convaincu Régis Sonnes de rejoindre l’aventure, comme entraîneur principal aux côtés de Mola, et nommé Jérôme Cazalbou manager du haut niveau, dans un rôle de coordination entre la fin de la formation et le monde professionnel.

"Mon objectif est d’optimiser nos forces, qui restent dans la formation, comme le prouvent les six joueurs présents dans le groupe champion du monde des moins de 20 ans, explique l’ancien demi de mêlée. Il serait incompréhensible de ne pas s’appuyer sur leurs qualités." Et Lacroix, qui se réjouit de retrouver la Champions Cup dans un groupe qui comprend quatre champions d’Europe (avec Bath, le Leinster et les Wasps) de conclure : "Notre ambition est d’être le plus compétitif possible dans chaque tableau, et d’avoir une grosse réflexion sur le jeu, sur la préparation du joueur dès le plus jeune âge. Dès lors qu’on veut pratiquer un jeu ambitieux et complexe, il faut préparer les hommes dans la durée."

