Et dans les arrêts de jeu, Benjamin Urdapilleta le chambreur s’est fait chambrer. La raison ? L’Argentin venait de tomber devant lui le ballon avant de vouloir le droper pour peut-être gagner ce match in extremis. Le Stade Toulousain a ainsi pu célébrer en rond comme à son habitude cette victoire qui met donc met à cette série de 5 revers de rang lors des dernières rencontres contre cet adversaire géographiquement éloigné de moins de 80 kilomètres.

Les champions de France pourront se dire qu’ils ont moins eu le mérite de perdre en marquant deux points précieux dans la course à la qualification (bonus défensif et offensif). Mais leur supériorité psychologique ne tient plus. Il faut dire que les Bleu et Blanc ont davantage été dans la réaction et la provocation que dans l’action lors de ce match très tendu avec plusieurs échanges de gestes au milieu desquels, Rory Kockott a excellé avec la réputation qu’on lui connait.

Certes, les hommes de Christophe Urios ont su marquer trois essais (de pénalité à la 40e, Vialelle à 61e et Kockott à la 64e), voler des ballons en touche ou au sol. Mais dans la colonne des points négatifs, il faudra observer les soucis en mêlée ou au pied. Kockott ou Urdapilleta ont quasiment tout manqué quand en face, Ramos le Tarnais du Stade a passé 21 points.

Beaucoup de blessures stadistes

Madaule, Tauzin et Axtens. Les Rouge et Noir ont payé un lourd tribu pour parvenir à cette victoire obtenue dans le combat et l'intelligence tactique. Le cas le plus grave pourrait être celui de Louis-Benoît Madaule qui semblait avoir le tibia cassé, sorti sur civière.

Les choix des deux bancs de n’aligner que deux trois-quarts ont aussi participé à rendre fou le scénario de ce match. Le mano a mano au score avec les coups de pied des buteurs réussis ou manqués ont rendu la fin de match irrespirable. Avec ce succès, les joueurs d’Ugo Mola volent un peu plus vers une qualification directe en demi-finales. Avec ce 4e revers à domicile, les Tarnais vont trembler en attendant tous les résultats de leurs adversaires dans la course à la qualification.