Comme Clermont en 2016 ou Brive cet été, les Toulousains aussi ont opté pour un revêtement mi-synthétique, mi-naturel. Les travaux ont commencé mi-juin, sitôt le titre glané et une dernière garden partie organisée sur le pré pour toutes les composantes des vingt fois champions de France. Ce choix de près de deux millions d’euros est censé être plus résistant, ce qui sera d’autant plus judicieux car les Haut-Garonnais accueilleront aussi leurs cousins du TO XIII cette saison.

Mardi et mercredi, les ultimes retouches étaient encore réalisées, avec notamment un revêtement façon tapis rouge entre la pelouse et le bord des tribunes. Les joueurs ont aussi mis la main à la pâte façon team work. Les Rouge et Noir devaient pouvoir (seulement) essayer ce nouveau terrain de jeu vendredi à l’occasion du captain run avant un test grandeur nature dimanche coup d’envoi 21 heures ! Après des années de galères, cette pelouse de la Ville devait enfin offrir confort et beauté. De là à gagner aussi le titre de plus belle pelouse du Top 14 décerné par la LNR ?