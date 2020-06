Comme annoncé en avril par la LNR, aucune sanction sportive ne sera prise à l'encontre de l'ASMCA en raison de l'interruption des compétitions. Les deux promus, Bayonne (15,88) et Brive (14,53), sont au-dessus de la moyenne des 14 exigée à leur niveau. En Pro D2, Provence Rugby montre l'exemple (17,4) suivi par Montauban et l'Usap (17,36 et 17,35).