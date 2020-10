Qui a dit que la parenthèse européenne était derrière le Stade Toulousain ? Avec la réception de Toulon (dimanche, 21h00), les joueurs d'Ugo Mola vont avoir un autre adversaire de taille avec des Toulonnais en pleine forme et fort d'une qualification en finale de Challenge Cup face à Bristol. Et c'est cet enchaînement de gros rendez-vous qui maintien un groupe qui ne s'est pas découragé. "Même si l'on sort d'une défaite, ce n'est pas pour autant qu'il faut se mettre la tête au fond du seau" admet Jean Bouilhou, l'entraîneur des avants stadiste.

La finition et le combat, les priorités

Ces avants auront justement fort à faire face à un pack toulonnais qui a fait preuve de toute sa puissance, notamment lors du match face à Lyon. Le RCT avait marqué trois essais de pénalité à la suite de mauls dévastateurs. "C'est vrai que l'on a ciblé ce secteur de jeu et face à Toulon, ça sera très compliqué de défendre" déclare Cyril Baille, le pilier international qui sera justement à la pointe de ce combat. "C'est l'une de leurs armes mais on a bien travaillé cette semaine pour se remettre la tête à l'endroit" poursuit-il.

Car oui, malgré ce gros match, les Toulousains n'ont pas oublié le rencontre du week-end dernier à Exeter où ils avaient pêché notamment dans la finition. "On est capables de faire preuve de réalisme, on l'a prouvé par le passé et on va encore le prouvé par la suite" assure Matthis Lebel, l'ailier Rouge et Noir auteur d'un essai face aux Anglais. "Il faut prendre conscience de ce que l'on a pas su faire".

Exeter et Toulon, un niveau équivalent pour Toulouse

Toulouse sait à quoi s'attendre. À en croire Jean Bouilhou, les Toulonnais représentent un adversaire tout aussi ardu et difficile qu'Exeter. "Toulon a une équipe très puissante et qui proposera sans doute des séquences similaires à ce qu'a fait Exeter". "C'est une équipe que l'on connaît bien avec un style de jeu très fermé à l'extérieur avec en plus des conditions climatiques qui seront pas évidente". En effet, la pluie n'a pas épargné Toulouse ces derniers jours. Cette opposition, qui est rapidement devenue un classique du rugby français, sera pour Toulouse à "un niveau proche du week-end précédent" confirme Matthis Lebel.

Les derniers champions de France en date sont donc prévenus, il ne faudra pas se louper samedi pour continuer cette série d'invincibilité de 24 matchs à domicile. La dernière fois que les Toulousains ne s'étaient pas imposés sur leur pelouse, c'était le 29 décembre 2019. Ce jour-là, les Haut-Garonnais avaient été tenus en échec 13-13 au Stadium. Et l'adversaire était déjà... le Rugby Club Toulonnais.

Par Kenny Ramoussin