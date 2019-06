Il est toujours bon de sortir un classique de sa bibliothèque, de se plonger dans un film culte. D’ouvrir ces chapitres que l’on connaît déjà, que l’on retrouve avec plaisir. Les années passent, les sensations évoluent, la grille de lecture aussi et l’on découvre toujours de nouvelles choses cachées entre les lignes. Clermont — Toulouse, ou Toulouse — Clermont, pour ne vexer personne est le grand classique de la finale du championnat de France depuis l’après-guerre. L’impatience de revoir cette affiche ce samedi au Stade de France pour un cinquième volet est palpable.

Pourquoi tant d’excitation ? Parce que les deux meilleures équipes de la saison seront présentes au rendez-vous. Toulouse et Clermont ont dominé cet exercice de la tête et des épaules. Il faudrait être fou, aveugle, ou d’une mauvaise foi désarmante, pour le nier. Ce devrait être le cas de toutes les finales et pourtant, la magie du Top 14, ou sa roublardise selon son affinité pour les phases finales, n’a pas permis depuis si longtemps aux équipes ayant terminé aux deux premières places de se retrouver à Paris pour la belle. Il y a toujours la place pour un barragiste revanchard, un miraculé du printemps.

Ainsi va le rugby français depuis qu’il existe. Cette fois, le patron toulousain et son dauphin clermontois ont tapé du poing sur la table pour s’offrir ce banquet à Saint-Denis. Il faut remonter à 2008 pour trouver une finale entre les deux meilleures formations de la saison régulière. Elle opposait déjà Clermont et Toulouse. On pourrait alors être un brin lassé devant la répétition de ce duel. Il n’en est rien.

