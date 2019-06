Toulouse va donc retrouver Clermont en finale pour la cinquième fois de l'Histoire après les éditions 1994, 1999, 2001 et 2008. Toulouse a toujours gagné ces confrontations entre le Sud-Ouest et le Centre de la France. Entre la capitale de l'industrie aéronautique et celle du pneumatique.

Le match le plus marquant reste peut-être celui de 2001. Les Toulousains l'avaient emporté 34-22, un succès dominé par l'avénement du trio des débutants Michalak-Poitrenaud-Jeanjean. Michalak, 18 ans, en feu, avait réussi une pénalité de 50 mètres. Clermont avait pourtant bien débuté, mais Michel Marfaing avait marqué l'essai qui avait tout relancé.

Le rendez-vous de 2008 fut aussi marquant parce que le match avait été marqué par la performance exceptionnelle d'un joueur, le demi de mêlée néo-zélandais Byron Kelleher. Il avait porté Toulouse qui s'était imposé 26-20. L'édition 1999 fut plutôt terne, elle avait basculé sur un contre du All Black de Toulouse Lee Stensness (15-11 pour Toulouse). Celle de 1994 fut la plus favorable à Clermont qui menait 16 à 9 à l'heure de jeu avant de craquer sur un essai de Cazalbou puis une pénalité et un drop de Deylaud (22-16).

Toulouse-Clermont est la finale le plus jouée de l'ère professionnelle et même de l'après-guerre. Mais si on veut être précis, la finale la plus jouée de l'Histoire, c'est Stade Bordelais-Stade Français programmée à sept reprises entre 1899 et 2008.