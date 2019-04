"C'est notre dernier challenge de la saison, nous allons essayer de vaincre les invincibles. Ce sont des super-héros, ils ne portent pas un maillot mais un collant bleu avec une cape rouge", s'amusait Mourad Boudjellal, ce jeudi en conférence de presse. Samedi, le RCT affronte Toulouse au stade Vélodrome de Marseille "C'est le seul match de championnat avec sept coupes d'Europe sur la pelouse. Et peut-être huit dans quelques semaines", comptait Boudjellal, rieur. Un rendez-vous de gala, dans une saison où les ambitions varoises sont désormais réduites à néant. Mais l'idée de se mesurer à Toulouse, référence du moment, a de quoi pimenter les choses.

"Au-delà, du talent individuel, c'est le travail qui paie. C'est une grosse performance d’enchaîner les gros matchs et les victoires avec autant de rotations. Il y a 35 voire 38 joueurs impliqués. Même pendant le Tournoi, il n'y a pas eu de baisse de régime", constatait Patrice Collazo en dressant le portrait robot de son adversaire. La motivation est donc toute trouvée. "C'est très plaisant d'affronter l'équipe au top du moment. C'est bien pour nous d'avoir un challenge dans cette fin saison où nous n'avons plus trop d'objectifs. C'est aussi important de gagner et de construire pour l'an prochain", confiait Emerick Setiano. Mieux, Toulon va également pouvoir juger son évolution.

Top 14 - Emerick Setiano (premier à droite) lors de la défaite de Toulon 39-0 à Toulouse le 30 décembre 2018Icon Sport

Corrigés au Stadium en décembre dernier (39-0), les Toulonnais ont ce souvenir encore gravé dans les têtes. Depuis, beaucoup de choses ont changés, des choix ont été faits. Place au révélateur. "Nous repensons toujours à ce match. Nous en avons parlé entre nous et du fait que nous étions passés au travers. Il faut que nous nous fassions respecter", poursuivait Setiano.

Répondre au 39-0

"À l'aller, il y a eu 39-0. Nous allons voir si nous pouvons réduire l'écart, si en quatre mois nous avons progressé. Eux sont montés en qualité, nous ce n'est pas le cas. Nous montrons des choses intéressantes mais manquons de constance", convenait Collazo. Et le manager toulonnais de poursuivre. : "C'est un gros challenge collectif et individuel. À l'aller, nous nous étions fait secouer, cabosser. Maintenant, il faut savoir ce que nous allons y mettre. Et pour bien figurer devant ce Toulouse là, il faut beaucoup de choses : de l'intensité, du combat, bien jouer au rugby, une conquête parfaite... et encore je résume".

Un adversaire de choix qui, à l'image de Toulon cette saison, a connu des périodes compliquées ces dernières années. Avant de retrouver la lumière. "Toulouse a toujours été une source de motivation. Même si leur modèle et le notre ne sont pas comparables. Mais je tiens à louer le travail remarquable de Didier Lacroix dans tous les domaines. Je ne sais pas s'ils seront champions, mais Didier Lacroix est, pour moi, le président de l'année. Même nous, lorsque nous avons fait le doublé nous ne dominions pas comme ça. Depuis 13 ans, je n'ai jamais vu une équipe dominer autant", louait Boudjellal en guise de conclusion avant ce choc Rouge et Noir.