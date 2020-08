Le clin d’œil était sympa : cent quatre-vingts jours, soit quasi six mois après leur dernière rencontre de Top 14 contre le Stade français - et une victoire arrachée à la 83e minute par la botte de Louis Carbonel - les Toulonnais devaient retrouver leur antre de Mayol face à ces mêmes Parisiens.

Mais la covid-19 est passée par là et les joueurs de la capitale ont finalement dû déclarer forfait. Résultat ? Les Rouge et Noir ont eu quelques jours pour trouver une solution de repli et s’offrir une dernière opposition amicale avant que ne redémarre le championnat, après leur nul contre Grenoble (38-38) et leur victoire contre Aix-Marseille Provence Rugby (47-5). Peu d’équipes disponibles, l’envie de ne prendre aucun risque sanitaire mais la nécessité malgré tout de s’offrir un dernier duel à balles réelles ? Patrice Collazo et son staff ont alors rapidement tranché en la faveur d’un choc… interne.

Comprenez : plutôt que de croiser le fer avec une équipe de Top 14 ou de Pro D2, les Varois seront séparés en deux équipes, pour un match 100 % RCT : une équipe rouge, l’autre noire. L’occasion de réaliser une dernière revue d’effectif à une petite semaine de la reprise du Top14, devant des supporters qui retrouveront les travées d’un stade Mayol endormi depuis de trop longs mois.

Si la rencontre sera l’occasion pour les joueurs de trouver des derniers repères avant d’entamer une série de potentiellement douze matchs consécutifs (si Toulon s’impose en quart puis en demi-finale de Challenge Cup), elle sera également le moment pour le club de présenter "officiellement" son effectif et ses nouveaux maillots à son public, privé de son habituelle rentrée des classes de juillet au centre d’entraînement de Berg.

12 000 supporters contre le LOU ?

Bien plus qu’un entraînement dirigé, cette confrontation en Rouge et Noir aura pour but d’apporter des réponses au staff, à l’heure de démarrer la saison. Pourtant, si le terrain sera scruté de près, ce qui se jouera dans les tribunes le sera tout autant. En effet, alors que la jauge des 5 000 supporters est plus que jamais en vigueur, les dirigeants ont formulé une demande de dérogation auprès du préfet du Var, en vue de la réception du Lou (13 septembre) afin d’obtenir l’autorisation d’accueillir 12 000 supporters.

La condition imposée par ce dernier, qui aura alors une semaine pour donner son accord ou non ? La réussite parfaite de la réception de 5 000 supporters lors de ce duel toulonno-toulonnais. En ce sens, pour s’assurer que l’ensemble des sièges trouvent preneur, le RCT a choisi que les places de duel choc 100 % RCT seraient gratuites. Un manque à gagner ? Certes mais qui pourrait emmener davantage de recettes à l’avenir et assurer une ambiance digne de ce nom, si le préfet accorde la dérogation demandée par les dirigeants varois. Reculer (un peu) pour mieux sauter ? C’est la tendance du côté du RCT, à une semaine de la reprise du Top14. Parce que Toulon, Rouge ou Noir.