L'information n’a pas été encore officialisée par les dirigeants du RC Toulon, mais Sébastien Tillous-Borde, actuel entraîneur de la ligne de trois-quarts, ne sera pas conservé dans la stff technique varois. L'annonce de cette décision lui a été faite samedi en début d'après-midi par le manager Patrice Collazo. L'ancien demi de mêlée était arrivé sur la rade en 2011. Avec le RCT, il a connu les grandes heures de gloire et notamment les trois titres de champion d'Europe (2013, 2014 et 2015). Il avait ensuite en 2018 décidé de ranger ses crampons et accepté de devenir l’adjoint de Patrice Collazo. Son remplaçant dans le staff est d'ores et déjà connu. Il s’agira de Julien Dupuy, arrivé au club il y a quelques semaines pour prendre en charge les skills.