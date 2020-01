Recrue varoise très attendue en 2018, l’international néo-zélandais aux 54 sélections Julian Savea, ne sera pas prolongé par le club toulonnais. Pour rappel, après un énorme coup de gueule de Mourad Boudjellal en février dernier sur ses prestations jugées trop insuffisantes par rapport à son talent, le champion du monde 2015 et auteur de « l’essai de l’année 2015 » inscrit à la 34e minute face à la France en quart de finale de Coupe du Monde, avait accepté de baisser son salaire à l’été dernier dans l’espoir de se voir offrir un nouveau contrat par Toulon.

L’année passée, le joueur de 29 ans n’avait inscrit que trois essais en 17 matchs de Top 14 et un seul en cinq matchs de Champions Cup. Cette saison, ses statistiques sont à la hausse mais encore trop faibles aux yeux du staff et de ses dirigeants. L’ancien joueur des Hurricanes a disputé 11 rencontres et a aplati 3 essais, autant que l’année passée sur le même exercice. En Challenge Cup, il a marqué deux fois en trois matchs.

Par Marianne Calero