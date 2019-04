Pour cette "fête du rugby", voulue par l'état major toulonnais, les choses auraient pu tourner au vinaigre. La pluie a rincé les animations prévues autour du stade ainsi que le concert de Magic System. Heureusement, l'éclaircie est venue du terrain. Et c'est bien là l'essentiel. Dans les travées du Stade Vélodrome, les Toulonnais affichaient un large sourire, rare cette saison, avec le sentiment du travail bien fait. Certes, ils n'ont pas disposé du Toulouse imbattable de ces dernières semaines.

Top 14 - Louis Carbonel (Toulon) contre le Stade FrançaisIcon Sport

"C'est certainement notre plus mauvais match depuis cinq mois", convenait d'ailleurs William Servat, mais Toulon a répondu présent et s'est montré supérieur dans l'intensité, l’agressivité et les intentions. "Nous avons fait un très bon match également dans la stratégie. Nous nous sommes bien adaptés aux conditions. Je suis content de notre performance d'autant plus avec une deuxième période en infériorité numérique", détaillait Sébastien Tillous-Borde, en conférence de presse. Et l'adjoint de Collazo de poursuivre. "L'agressivité est nécessaire à chaque rencontre pour avoir des ballons rapides à jouer, nous avons du nous adapter être plus dans la stratégie. Antho Méric et Carbo ont été bons dans cet aspect. Louis a bien géré ce match, ça fait grandir les joueurs. Il y a quelques mois, nous n'aurions pas fait ce match".

La satisfaction de ne pas avoir cédé

Louis Carbonel, justement, se félicitait d'avoir vu Toulon garder le cap tout au long de la rencontre, malgré 34 minutes en infériorité numérique suite au jaune de Tuisova et au rouge de Fresia. "Nous voulions faire une belle prestation face à la meilleure équipe de France voire d’Europe. Nous n'avons pas lâché malgré les cartons. Ces dernières semaines, nous avions tendance à perdre le fils dans ces moments-là. Aujourd’hui, nous étions vraiment soudés".

Top 14 - Josua Tuisova (Toulon)Icon Sport

Une première pierre pour le futur de Toulon, déjà tourné vers la saison prochaine. "C'est très bien pour la suite, pour les jeunes comme les plus âgés. Nous n'avons pas relâché. A Lyon, nous avions eu 10-15 minutes très mauvaises. Là, mentalement, nous avons été présents", expliquait Tillous-Borde. Même les joueurs qui quitteront le navire au terme de la saison ont répondu présents à l'instar de Malakai Fekitoa ou JP Pietersen. "ça fait du bien aux têtes de battre le leader dans cette saison galère. On ne se voyait pas gagner comme cela, avec autant d'écart. C'est très bénéfique pour finir la saison, même si nous aurions aimé prendre les cinq points, cela aurait été une revanche sur le match aller", concluait le capitaine du soir Romain Taofifenua. Reste maintenant à trouver d'autres "carottes" pour pimenter la fin de saison, à commencer par le déplacement à Grenoble la semaine prochaine.