Top 14 - Toulon n'y arrive toujours pas et perd contre La Rochelle à Mayol

Les sifflets de Mayol, le visage fermé de Mourad Boudjellal ou encore les cent pas de Patrice Collazo dans le vestiaire dès la fin du match, en se mettant les mains sur le visage.

Ce sont des images fortes qui prouvent que Toulon n’y arrive plus. Ce RCT s’incline une nouvelle fois à domicile après un duel qui l’aura vu manquer de réalisme.

L’envie et la détermination n’auront pas suffi, les Toulonnais se sont heurtés à une solide défense et doivent se contenter d’un bien maigre point de bonus défensif. Les Rochelais, eux, peuvent sourire.

Car ces Rochelais ont livré le match parfait à l’extérieur, à savoir en se montrant rigoureux et disciplinés en défense malgré des assauts répétés, et en sachant concrétiser de rares temps forts en contre. Un seul essai a été inscrit dans ce duel, et il est l’œuvre d’Ihaia West (5’). Sur leur première phase intéressante de possession, les Maritimes ont trouvé la faille derrière un intervalle trouvé par Alexis Balès, puis celui gagnant par son compère au sein de la charnière. Et c’est ce même West qui a marqué les autres points au pied (6’, 31’ et 52’).

Des Varois en manque de réalisme

Alors que l’on aura passé presque 15 minutes à faire jouer des mêlées, cette rencontre a aussi été caractérisée par le grand nombre d’en-avants des Toulonnais. À douze reprises ils auront échappé le cuir, et très souvent proches de la ligne d’en-but adverse. Car les situations, les Varois les ont eues (27’, 36’, 61’ et 64’). Et ceci sans compter ces pénaltouches dans le final sans parvenir à trouver la faille malgré des charges répétées dans les derniers mètres. Ce déchet ajouté à un grand nombre de turnovers concédés ont eu raison du RCT.

La Rochelle signe là un succès de prestige et il fallait remonter au 4 novembre 2017, à Lyon, pour trouver trace d’une victoire à l’extérieur. Grâce à énormément de solidarité en défense, les joueurs de Xavier Garbajosa ont fait preuve de solidité, à l’image des 203 plaquages réalisés pour seulement 15 ratés. Sous une pluie fine, accentuant la dramaturgie de cette confrontation, la foudre n’était pourtant pas dans le ciel mais dans les tribunes de Mayol qui voit son équipe plus que jamais en manque de solution dans l’adversité.