Les rois perdent la tête pendant que Toulon coupe la leur. Impérial à Mayol le 22 décembre face à l'ASM Clermont, champion de France 2017, le RCT a passé quarante points aux Auvergnats (41-19). Réedition de correction pour Collazo et ses hommes ce dimanche 5 janvier face à Castres, plus lourde encore, contre le champion 2018 (43-3). Pas de victoire d'une courte tête donc. Si toutefois Toulouse n'est pas tombé dans son Stadium des grands jours, les champions en titre ont passé un moment difficile et s'en sortent même bien avec les deux points du nul. "On a fait trop d’erreurs et je pense qu’on s’en sort bien d’ailleurs" avouait l'ouvreur toulousain Romain Ntamack à la fin de la rencontre.

Se construire sur ses valeurs

Une série de bonne performance lancée depuis la victoire face à Bayonne le 19 octobre où ils restent sur 10 matchs sans défaites. Depuis ce jour, le RCT s'est retrouvé dans ses valeurs et le RCT n'a plus perdu toutes compétitions confondues. Une troisième place que les hommes de Patrice Collazo ont gagné en retournant aux fondamentaux, à l'exemple de leur victoire au Hameau. Avec caractère, courage et en s'appuyant sur ce qui fait les valeurs toulonnaises : une grosse conquête. Toulon, sur les trois dernières rencontres a réalisé une performance intéressante en faisant tomber les champions, bien que cette série ne soit qu'anecdotique.