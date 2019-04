Top 14 - Malakai Fekitoa (Toulon) face à ToulouseIcon Sport

Toutes les conditions étaient réunies pour assister à la chute du mythe ce samedi. Une composition remaniée pour permettre à quelques héros du quart de finale européen de souffler en vue de la demi-finale au Leinster, une pluie comme Marseille n’en avait pas vu depuis plusieurs semaines et des Toulonnais sublimés par ces conditions qui renversaient le rapport de force et mettaient à l’honneur leur puissance. Dans l’impossibilité de déployer son jeu de mouvement habituel, Toulouse a dû faire ce qui lui convient moins, à savoir réduire la voilure et occuper avec du jeu au pied. Dans ce sens, les absences de Kaino, Estadt, Faumuina ou même Arnold et Gray se sont ressenties pour résister aux charges des Taofifenua, Alainu’uese, Messam, Ollivon et consort.

Plus d’une heure sans marquer pour Toulouse

Si on ajoute à cela une touche en grande difficulté, avec la moitié des lancers rendus à l’adversaire, on comprend aisément pourquoi les Stadistes ont tant souffert dans ce match. À l’inverse, les Toulonnais, sûrs de leur supériorité physique, ont mis la dose d’engagement nécessaire pour rester dans l’avancée et ne pas subir les quelques moments où ils n’avaient pas le ballon. C’est aussi pourquoi malgré un carton jaune en fin de première période reçu par Josua Tuisova (40e) – pour un plaquage haut sur Théo Belan qui a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux – et l’exclusion de Florian Frésia, auteur un coup de poing sur Lucas Tauzin (55e), les hommes de Patrice Collazo n’ont été que peu inquiétés.

L’essai de Pierre Pagès en fin de match à mis fin à soixante huit minutes de disette des Toulousains, qui n’avaient jusqu’alors scoré que par la botte de Romain Ntamack (11e). Un essai finalement anecdotique au vu de la joie des Toulonnais au coup de sifflet final, tout heureux d’avoir maté le leader du Top 14. Des sourires comme le RCT n’en a que trop peu connu cette saison.