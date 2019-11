De toute évidence, le troisième-ligne du Rct Charles Ollivon (26 ans, 11 sélections) fut l'un des meilleurs Tricolores lors du Mondial japonais et il va de soi que le Basque de Saint-Pée-sur-Nivelle sera l'un des cadres de l'équipe de Fabien Galthié, Laurent Labit et William Servat, quand sonnera l'heure du Tournoi des 6 Nations 2020. Après avoir percé au plus haut niveau à l'Aviron bayonnais, Ollivon avait donc rejoint la Rade en juin 2015, au même moment que le talonneur Anthony Etrillard, lui-aussi formé sur les bords de l'Adour. Longtemps blessé et auteur de deux saisons quasi blanches dans le Var, Charles Ollivon a pansé ses plaies et terminé le dernier exercice en boulet de canon, arrachant dans la foulée son ticket pour la Coupe du monde.

Courtisé par de nombreux clubs du Top 14, Charles Ollivon (engagé au Rct jusqu'en 2021), a néanmoins décidé cette semaine de prolonger son contrat dans le Var de cinq saisons supplémentaires, une signature qui le maintiendra au stade Mayol jusqu'en 2026. C'est donc un gros coup que viennent de réaliser sur le marché des transferts Mourad Boudjellal et Bernard Lemaître, les deux actionnaires principaux du club varois. Rappelons en effet que Charles Ollivon, au même titre que Jefferson Poirot ou les Toulousains Julien Marchand et François Cros, est pressenti pour succéder à Guilhem Guirado en tant que capitaine de l'équipe de France.