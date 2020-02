Plus réalistes et agressifs, les Rouge et Noir se sont donc imposés 34-17 et poursuivent leur saison 2019-2020 positive, censée les ramener en phases finales. Dans les pas d’une conquête d’abord propre puis un peu moins mais aussi dans le sillage d’un Cordin aux jambes de feu, les coéquipiers du capitaine Belleau ont assuré. Ce dernier a converti au pied quand le doublé d’essais d’Ikpefan ou l’essai de pénalité avaient permis de creuser l’écart au score. Mais il y aussi eu des passages à vide sur les 80 minutes du match.

Et Etzebeth a remis la main sur le match

Longtemps avec un puis deux essais d’écart, les joueurs de Collazo n’ont pas eu le coffre nécessaire pour aller en inscrire un de plus pour le bonus offensif. Et pourtant, en réplique à un essai menaçant des Corréziens, Etzebeth avait sur remettre la main sur le match (65e). Le patron du pack s’est intercalé dans la ligne de trois-quarts, raffûtant par deux fois avant d’aller marquer en force.

Ainsi, les joueurs de Davidson ont toujours été tenus à distance au score. Pourtant, on a bien cru en un comeback final. Les accélérations de Jurand ou les essais de Tournebize ou Lobzhanidze ont ainsi fait mal. De même, la mêlée ou la défense coujoux n’ont jamais lâché l’affaire, défendant avec sérieux et empêchant la quête adverse du bonus offensif (puisque quatre essais à deux au final).

La semaine prochaine, en se déplaçant à La Rochelle et en accueillant Agen, Toulon et Brive retrouveront des concurrents directs lors de rencontres décisives pour la fin de leurs saisons respectives.