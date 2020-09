Midi Olympique : On vous a vu en délicatesse avec une cheville à quelques minutes du coup de sifflet final, comment allez-vous ?

C’est un coup donc ça va. Il va juste falloir du froid et de la récupération.

C’est votre première titularisation, avez-vous apprécié votre performance personnelle ?

Ça faisait un moment que je n’avais pas joué 80 minutes donc ça fait du bien même si on a dû faire face à une grosse chaleur. Il faisait vraiment très très chaud. Je pense que nous avions la capacité à mettre du rythme et nous n’avons pas su l’exploiter à 100 % et puis nous avons la sensation d’être un peu tombé dans le piège rochelais puisque les Maritimes ont cassé un petit peu le rythme. Nous avons quand même marqué 40 points donc c’est positif mais on va aussi retenir que nous avons pris beaucoup de points de la part de l’adversaire mais on peut être content de notre jeu.

Collectivement, quels sont les points positifs ?

Offensivement, nous sommes bien. Nous avons bien travaillé, et nous avons vu de très bonnes choses par rapport à ce que nous avons mis en place cette semaine. Mais, nous avons pris trente-trois points la semaine dernière et encore vingt-trois aujourd’hui, donc on sait quoi travailler en vue de la semaine prochaine car il faudra prendre moins de points si on veut l’emporter. On a commencé la saison en affrontant deux grosses équipes et c’est bien pour préparer notre quart de finale. Beaucoup de joueurs ont eu du temps jeu. Cela nous met dans de bonnes conditions pour la semaine prochaine.

Mis à part une première pénalité manquée, après vous avez réalisé un sans faute, comment gérez-vous cette responsabilité avec Romain Ntamack qui butait la semaine dernière ?

Quand je suis sur le terrain, c’est moi qui bute. Je ne vais pas parler de hiérarchie mais si je ne suis pas sur le terrain, c’est alors Romain qui prend le but. Puis, si aucun de nous deux n’est sur le terrain, c’est zack qui s’en charge et ainsi de suite jusqu’à Sofiane (rires). Ma première pénalité est mal tapée mais après j’ai bien corrigé les choses. Après je sui content de mettre les points au pied car ça met en confiance.

Comment vous sentez-vous après ces deux premiers matchs et avant le quart de finale européen ?

Nous n’avons pas joué depuis six mois donc je ne vais pas dire que je suis fatigué aujourd’hui. Nous avons bien bossé pendant la préparation et nous avons aussi effectué quelques turn overs lors de ces deux premiers matchs. Nous sommes tous frais et tous prêts pour attaquer cette saison a fond, même si elle a déjà débuté.

Que pensez-vous des nouvelles directives arbitrales ?

Ça siffle très vite... A nous de nous adapter. C’est à nos soutiens d’être plus proches. Ce sont les règles et c’est aux joueurs à faire les efforts en conséquences. Si nous voulons avoir des ballons propres, a nous d’être plus près au soutien mais forcément les gratteurs sont avantagés avec ces nouvelles directives.