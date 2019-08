Rugbyrama : Avec quelques jours de recul, que retenez-vous de votre première prestation à Pierre-Fabre avec le Castres olympique?

Thomas Fortunel: Il y a beaucoup de fierté. J'étais très content de pouvoir disputer mon premier match. La rencontre a été très tendue jusqu'à la fin. la partie a été hachée. il y a eu pas mal de fautes de main. On gagne grâce à notre mêlée et à nos buteurs. C'était très important de remporter ce premier match à la maison et c'est ce qu'on a réussi à faire. Du coup, cela reste pour moi une bonne première.

Cette victoire à l'arrachée a-t-elle été un soulagement?

T. F: Oui il y a eu du soulagement. Si on perd ce match d'entrée de championnat, on peut se le traîner jusqu'à la fin de la saison comme un boulet. On est satisfait de récupérer quatre points sur cette rencontre.

Avez-vous été déçu de ne pas débuter la rencontre en tant que titulaire?

T. F: Franchement, je ne suis pas du tout déçu. J'étais déjà très content de faire partie du groupe pour affronter Montpellier pour cette première journée de Top 14. Pour moi, débuter un match sera une nouvelle étape. J'ai forcément hâte et je vais essayer de faire de mon mieux pour aider l'équipe.

Vous arrivez de Montauban, un club de Pro D2, avez-vous senti une réelle différence de niveau?

T. F: Le principal changement par rapport à la Pro D2 est le rythme et la vitesse de jeu. Tout va beaucoup plus vite en Top 14. En défense, c'est plus compliqué de lire les attaques adverses. On peut rapidement se faire éliminer juste à cause de la vitesse de passe. Après, cela reste quand même du rugby.

Vous n'avez pas hérité du rôle de buteur lors de votre entrée en cours de match. Est-ce un choix?

T. F: Cela n'a pas été défini. Lors de ma rentrée, c'est Julien Dumora qui a endossé le rôle de buteur et qui s'est chargé des pénalités. Il a été parfait. Il a réussi ses trois coups de pied et je pense qu'on peut lui dire un grand merci pour la victoire. Cela s'est fait tout naturellement et c'est très bien comme cela.

Il y a une grosse concurrence à votre poste. Cela vous effraie-t-il?

T. F: Cela ne m'a pas effrayé. Je savais qu'il y avait la coupe du monde et que Benjamin Urdapilleta pouvait être appelé par les Pumas. Mais j'ai surtout envie de progresser et d'évoluer au plus haut niveau. Et avec des joueurs de ce calibre, on apprend tous les jours de nouvelles choses. J'ai avant tout dans l'esprit de m'améliorer. Benjamin Urdapilleta est un ouvreur complet. Il est aussi bon au pied qu'en défense. Il anime très bien le jeu et il n'a pas trop de secteurs faibles. Je ne suis pas du tout étonné qu'il soit sélectionné avec l'Argentine pour faire la coupe du Monde.

Avez-vous conscience d'avoir une carte à jouer pendant l'absence de Benjamin Urdapilleta?

T. F: C'est à moi de faire ce qu'il faut aux entraînements et d'être sérieux. Je dois aussi faire des bons matches. Sur les rencontres que je vais disputer, je ne vais pas avoir trop le droit à l'erreur. De mon côté, j'essaie de prendre cela avec du recul sans me mettre la pression. Je dois juste essayer de donner le meilleur.

Le choix de venir à Castres a t-il été évident pour vous ?

T. F: J'avais déjà rencontré Mauricio Reggiardo et Stéphane Prosper pendant la période de Noël. J'étais en fin de contrat avec Montauban à la fin de la saison et quand ils m'ont appelé, j'étais très content. Le Castres olympique est un grand club du rugby français. Je n'ai pas hésité longtemps pour faire mon choix. C'est un club qui fait partie de la région et c'était important pour moi de ne pas trop m'éloigner. Je suis né à Montauban et je suis très attaché à la région. Je suis très heureux d'être au Castres olympique. C'est un club familial, je connaissais déjà quelques visages et mon intégration s'est passé comme sur des roulettes.

Et lors du prochain match, vous allez vous déplacer au Racing 92...

T. F: C'est un début de calendrier assez costaud. On a reçu Montpellier puis on se déplace au Racing 92. Il n'y a rien d'impossible. On y va avant tout en pensant à notre rugby. On n'a pas trop de pression. On veut juste faire un gros match en sachant qu'ils ont perdu face à Bayonne lors de la première journée et que cela risque de nous compliquer la tâche. Ils vont vouloir se rattraper. C'est à nous de les contrer sur certains compartiments du jeu pour faire pouvoir faire un bon résultat.