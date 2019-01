Top 14 - Thomas Combezou (Castres) : "Le match qu’il fallait"

Rugbyrama : Quel est votre premier sentiment après ce succès au stade des Alpes ?

Thomas Combezou : Que nous avions su poser la première pierre en matière d’état d’esprit à La Rochelle, et que cette fois, nous sommes parvenus à réaliser le match parfait à l’extérieur. Ça fait du bien de trouver de la joie dans le vestiaire, qui plus est avant le déplacement crucial qui nous attend en Coupe d’Europe à Exeter.

L’engagement défensif de votre équipe, notamment dans les rucks, a impressionné...

T.C. : Nous avons réussi à prendre le score rapidement, grâce à l’interception de "Marco" Rallier. Quand tu mènes dans ce genre de rencontre, tu n’as pas envie de lâcher, et moins encore contre cette belle équipe du FCG qui nous a opposé un gros défi physique. Nous avons réussi à prendre le large et surtout à ne jamais lâcher, c’est bon signe pour la suite.

Le tournant de la rencontre n’a-t-il finalement pas résidé dans cette longue période d’arrêts de jeu en première période, où votre équipe a réussi à ne pas encaisser d’essai bien que réduite à 14 ?

T.C. : Cela a été un moment capital, bien sûr. Nous avons finalement pris peu de points par rapport à la difficulté de la situation que nous avons traversée, toute l’équipe a su s’arc-bouter et ne pas céder. Il restait encore quarante minutes après cela, mais on a senti après cette phase de jeu que notre défense prenait l’ascendant. On a juste réalisé le match qu’il fallait.

Castres est encore loin des places qualificatives, mais n’est pas largué grâce à ce succès. Y avait-il urgence, avant cette rencontre ?

T.C. : On peut encore très bien regarder vers le haut du tableau, mais on a conscience qu’il faut toujours garder un œil vers le bas. En cas de défaite aujourd’hui, le FCG serait revenu à cinq points de nous. Cela contribuait considérablement à l’enjeu… Cette victoire nous permet de basculer à nouveau dans le positif malgré nos trois défaits à domicile, à nous de continuer à nous accrocher et à rester du bon côté de la balance.