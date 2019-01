Top 14 - Teddy Thomas (Racing 92), la rechute ?

Un exploit personnel et puis s'en va. Teddy Thomas a vécu une drôle de soirée samedi à « Paris La Défense Arena ». D'abord, il s'est illustré comme il en a souvent l'habitude. L'international français a inscrit le premier essai de son équipe après une course folle au cours de laquelle il a "cassé" trois plaquages toulonnais. Trois joueurs varois venus rebondir comme des boules de flipper sur un garçon absent des pelouses de Top 14 depuis le 27 octobre dernier. Plus de deux mois sans championnat en raison d'abord de tournée avec le XV de France, puis d'une déchirure à une cuisse, forcément, ça donne faim. Et ça s'est vu.

" Il a senti quelque chose au niveau de son ischio "

Jusqu'à cet essai, Thomas s'est montré actif, tranchant à chacune de ses interventions. Quatre jours avant l'annonce du groupe de joueurs retenus pour préparer le Tournoi des 6 Nations, son envie de taper dans l'oeil du sélectionneur Jacques Brunel s'est affiché en taille XXL. Las, quatre minutes après avoir inscrit son essai, l'ancien joueur du Biarritz Olympique, tête basse, larmes dans les yeux, filait en direction des vestiaires. Match terminé, cuisse en délicatesse.

Les images du diffuseur le montrant prostré dans le vestiaire en disait long sur son immense déception. "Il a senti quelque chose au niveau de son ischio, explique Laurent Travers, l'entraîneur des avants racingmen. Nous n'avons voulu prendre aucun risque, c'est pourquoi il est sorti aussitôt." Simple alerte ou rechute plus profonde ? "Pour l'instant, on ne sait pas, répond Travers. Cela ne peut être juste qu'un petit problème d'adhérence dans le muscle."

En clair, Teddy Thomas devra passer des examens complémentaires en début de semaine pour en savoir un peu plus sur la nature de sa douleur. Pas franchement de bon augure à moins d'un mois du début du Tournoi des 6 Nations...