Emmené par de nombreux internationaux (Ben Arous, Gomes Sa, Sanconnie, Imhoff, Dulin, Chavancy...), le club francilien s'est montré sérieux et volontaire. Niveau rugby, le capitaine Teddy Irirbaren est tout de même sorti quelque peu frustré de la pelouse : "Il n'y a pas grand-chose à retenir de cette partie. L'état d'esprit était plutôt présent. On s'est rassuré sur ce point. Sur le fond du jeu à proprement parler, il n'y a presque rien à retirer. L'entame a été bonne et il y a eu un peu plus de contenu en deuxième mi-temps mais, globalement, l'équipe n'a pas réussi à tenir le ballon et à imposer son rythme. C'est Brive qui a eu la mainmise sur le jeu." Le Racing 92 disputera son deuxième match amical face à Pau, à Tarbes, vendredi prochain.