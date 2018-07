Top 14 - Swan Rebbadj (Toulon), un espoir à confirmer

"Il est énorme. Je vous le signe aujourd'hui : dans cinq ans, il jouera le Tournoi et peut-être même avant. Il a un potentiel incroyable ce gamin". Après un match amical face au Stade-Français en août 2015, Bernard Laporte, alors manager du RCT, ne tarissait pas d'éloges envers un jeune joueur de 20 ans, issu du centre de formation toulonnais. Ce minot ? Swan Rebbadj, deuxième ligne arrivé à Toulon en Crabos, en provenance de Port de Bouc dans les Bouches-du-Rhône voisines. La saison suivante, il dispute trois rencontres sous le maillot Rouge et Noir, avant de signer pro l'année passée et de participer à 14 matches avec le RCT.

Champions Cup - Swan Rebbadj (Toulon)Icon Sport

Des statistiques qui auraient dû gonfler encore plus, sans une vilaine blessure à la cheville, contractée face à Oyonnax en décembre dernier. Un contretemps de plus de 4 mois qui a privé le jeune joueur de la fin de saison. "Les blessures font parties du sport, et encore plus dans le rugby. J'espère que c'est la dernière, mais on connaît les risques. C'est ma première longue absence. Mais c'est peut-être un mal pour un bien. Je devais prendre du poids, j'en ai profité pour le faire", assure-t-il du haut de ses deux mètres.

Aux portes du XV de France

Malgré cette blessure, la prophétie de Laporte semble donc en bonne voie. Rebbadj a été appelé à deux reprises avec les Barbarians, désormais l'antichambre des Bleus. "C'est motivant, mais il faut garder les pieds sur terre et travailler", confesse-t-il. Et de revenir sur sa sélection. "J'ai été un peu surpris d'être appelé pour la tournée d'été, alors que j'avais été blessé et n'avais pas joué en fin de saison, à l'exception d'un match à Pau. C'était bien, j'ai fait mon possible pour être à mon meilleur niveau", explique du bout des lèvres le natif de Martigues. Un timide. Il confesse tout de même avoir beaucoup appris durant cette tournée.

Et pas seulement sur le plan rugbystique. "Ce fut une très bonne expérience avec de bons souvenirs. On apprend beaucoup pendant les matches, mais aussi au contact des gens. Tout le monde est accueillant, c'est un autre monde par rapport à l'Europe. On a aussi vu la façon dont ils travaillaient là-bas, ils sont plus axés sur la vitesse, c'est intéressant aussi de voir cela".

" A Toulon, je repars de zéro "

De retour à Toulon, Swan Rebbadj a repris l'entraînement deux semaines après le gros du groupe. "J'ai gardé le rythme durant la coupure, avec un peu de musculation et de cardio, mais c'est dur de reprendre. Travailler le cardio, dans la chaleur, on souffre !", sourit-il, juste après une séance intense sous les ordres du préparateur physique Thibault Giroud. Et depuis qu'il a rechaussé les crampons, il a également fait connaissance avec son nouveau coach. "Je m'adapte à tout, mais c'est bien que Patrice (Collazo) soit exigeant, ça nous bouge un peu", admet-il dans un sourire. Lui qui avait su convaincre Fabien Galthié et son staff "repart à zéro. Il faut tout prouver", reconnaît-il.

Top 14 - Swan Rebbadj (Toulon) contre PauIcon Sport

Pas vraiment dans l'inconnue non plus, puisqu'il retrouve son ancien coéquipier Juan-Martin Fernandez Lobbe comme coach des avants. "C'est un bon mec, mais maintenant c'est le coach ! On le respecte", argue-t-il. Pour se faire une place au milieu des Juandre Kruger, Romain Taofifenua voire Jacques Potgieter et Mamuka Gorgodze, Swan Rebbadj sait ce qu'il doit faire. "J'espère miser sur mon endurance, mais je dois également prendre encore un peu en musculature et travailler la vitesse et l'accélération". Produit de la formation toulonnaise, il entend bien s'installer dans cette équipe. "Quand on signe dans un club pro, on veut jouer au haut niveau. J'y suis parvenu. C'est une petite fierté, mais pas une fin", conclut-il. Un espoir personnel, mais aussi pour tout un club qui compte beaucoup sur lui.