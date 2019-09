C'est officiel pour Strauss. Le Stade Français a annoncé cette après-midi l'arrivée de Josh Strauss en tant que joker médical d'Antoine Burban "pour les trois prochains mois au minimum". L'Ecossais, non sélectionné avec le XV du Chardon pour la Coupe du monde 2019, se lance dans un nouveau challenge en Top 14. "Ce challenge est vraiment exaltant en cette période de Coupe du Monde. C’est une superbe opportunité dans ma carrière et dans ma vie. Tout s’est passé très vite, j’ai dû prendre une décision rapide et je suis très heureux d'être ici. J’ai déjà travaillé avec Heyneke Meyer, et je connais déjà quelques joueurs dans l’équipe. Je suis très heureux de rejoindre le Stade Français Paris" a déclaré le troisième ligne.

"Nous comptons plusieurs absents dans notre effectif suite à des blessures ou des joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde. Nous nous sommes donc mis à la recherche d’un profil expérimenté pour pallier à la jeunesse de notre groupe. Josh a joué pour l’équipe nationale d’Écosse, a beaucoup d’expérience mais il va surtout nous apporter son leadership. Je suis heureux qu’il rejoigne le club." a expliqué Heyneke Meyer, le coach parisien.

Un renfort de choix pour le club de la capitale qui a pour intention de jouer les premières places du Top 14 cette saison.