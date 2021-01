Après Matthias Haddad et Martin Alonso-Muñoz, au tour de Malcom Bertschy de prolonger son bail avec le Stade Rochelais. L’espoir réunionnais de 20 ans est désormais engagé jusqu’en 2023. La signature est intervenue cette semaine. Arrivé au club en 2016, l’ailier a fait ses premiers pas avec l’équipe première (15 minutes) en novembre dernier, face à la Section Paloise. Il avait enchainé sur le banc contre Clermont, une semaine plus tard, mais sans entrer en jeu cette fois.

Le staff maritime loue un "ailier rapide et doté de bons appuis". Bertschy a été international U16 et U18 à VII et à XV.