Depuis quelques temps, les relations entre les dirigeants du Stade français et l'international italien Sergio Parisse (138 sélections) n'étaient pas au beau fixe. Récemment, les deux parties ont donc décidé de se séparer et, de fait, le capitaine de l'équipe nationale italienne ne fera plus partie de l'effectif parisien la saison prochaine. Il disputera néanmoins le Mondial au Japon avec la Squadra Azzura, cet automne. Pour mémoire, Sergio Parisse (35 ans) était arrivé dans la capitale en juin 2005, soit il y a quatorze ans. Quelques jours après le licenciement de Djibril Camara, c'est un nouveau séisme qui secoue donc le club du docteur Wild.