Siegfried Fisi'ihoï ne portera plus les couleurs du Stade français. Et pour cause. Le pilier tongien (31 ans) qui s'est engagé avec Pau pour les trois saisons à venir s'est gravement blessé samedi dernier à Grenoble. Le futur Palois, sorti à la 32e minute de la rencontre, souffre d'une fracture du péroné et sera absent des terrains entre quatre et cinq mois. Un véritable coup dur pour le joueur mais aussi pour le Stade français.

Le club de la capitale est en souffrance en première ligne. Le talonneur Laurent Panis qui a, lui aussi, quitté ses partenaires peu après l'heure de jeu lors de la défaite à Grenoble (21-17) samedi dernier, souffre également d'une fracture du péroné et d'un problème ligamentaire de la cheville. Le joueur, sorti sur une civière au stade des Alpes, avait été remplacé par le jeune Lucas Da Silva. A ce jour, ce dernier est le seul talonneur valide pour affronter le SU Agen samedi prochain. Rémi Bonfils est toujours suspendu et Laurent Sempéré demeure incertain en raison de lourdes douleurs dans le dos.